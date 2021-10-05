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【儲局官員】布拉德強調高通脹風險 儲局應很快啟動收水

股市 01:08 2021/10/05

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布拉德表示，今年美國通脹飈升可能正在創造一種新的定價心理，從而可能在2022年催生風險。（法新社資料圖片）

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)稱，今年美國通脹飈升可能正在創造一種新的定價心理，即企業和消費者都將習慣於物價上漲，從而可能在2022年催生風險。

他認為，聯邦公開市場委員會（FOMC）應該很快開始縮減債券購買規模，並在2022年3月前完成。他認為，這個比其他人建議更快的時間表，將使聯儲局在必要時能夠比預期更早加息，以應對物價上漲。

布拉德擔心圍繞經濟中物價的心態變化，以及企業認為他們可以相對輕鬆將成本轉嫁給客戶的心態。多年來美國的情況並非如此，他們感覺如果他們提高價格，他們將失去市場份額，這會損害他們的生意。而消費者也熱衷於轉向低成本的地方和產品，但這種心態可能正在被打破。

8月份美聯儲青睞的一項剔除食品和能源的通脹指標同比上升3.6％。布拉德預測，以核心通脹率為基礎，2022年的通脹率將為2.8%，遠高於美聯儲2%的目標。相比之下，聯邦公開市場委員會決策者對於明年通脹率的中值預測是2.3%。

他說，「我擔心風險是上行的，即我們將繼續看到高於預期的通脹率，這種較高的通脹率將持續到2022年。屆時它會在某種程度上消散，但不會下降到我們希望的水平。」

【美股焦點】費城儲行總裁哈克：料聯儲局很快減少買債　至少到2022年底才加息

【儲局表態】鮑威爾：美國高通脹　明年上半年或緩解

歐央行官員促決策者　做好應對通脹持續高企準備

編輯：李勝君

*同場加映*【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（歡迎留言問股） 

【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟 

 

 

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