【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道

香港百物騰費，置業更是不少人遙不可及的夢想，其實世界多個大城市的樓價也高昂，當地人要上車也不是易事，英國就是其中之一。來自英國、今年34歲的Alex Symeonoglou，卻理財有道，並成功儲下40萬美元（約312萬港元），購入了自己的物業，究竟他如何做到?

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據CNBC的報導，在希臘雅典長大的Symeonoglou，他早於10歲時已迷上了一個關於股市的電視節目「Limit up, Limit down」。直到18歲他進了英國蘭開斯特大學，主修商業、市場營銷、經濟學和金融，當時他每天都在追蹤股票，甚至參與了他父親的投資。



然後他回到希臘服兵役，在海軍服役11個月後，Symeonoglou在希臘開展了一項營養補充劑代運和進口業務，並於2008年至2011年期間經營該業務。現時Symeonoglou在倫敦一家大型製藥公司擔任戰略助理和參謀長，年收入約為181,000美元（約141萬港元），這包括他的基本工資和獎金，以及來自公司年度汽車津貼的9,311美元（約72,625港元）。

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Symeonoglou指，父親一直是他的榜樣。不僅教會了他如何管理金錢，還向他灌輸了「量入為出」的生活，而不是用金錢來炫耀的重要性。



熱愛投資股票的他，早在34歲時，Symeonoglou 已經積累了價值410,795美元（約320萬元）的投資組合。同時他以383,340美元（約299萬港元）於2015年在伯克希爾郡梅登黑德（Maidenhead）購買了一個兩房室公寓。他決定於這處置業，是由於距離倫敦足夠近。Symeonoglou指，他並不打算長期住在那裡，打算將單位出租以獲得被動收入。



年紀輕輕已有足夠資金，他有一系列的投資心得，先是每天多次查看新聞並查看股票價格。他說：「投資時最重要的原則之一是我需要了解公司是什麼」。在購買個別公司股票時，他會評估該公司的表現、未來的表現及其具體數字，例如收入和債務。他考慮每家公司的長期發展。他指出，自己所犯的最大錯誤之一，就是投資於他不太了解的公司，有幾次，這使他損失了投資金額的60%。

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他還表示，投資時懂得「情緒彈性」很重要。儘管持有股票價格波動，但要學會保持冷靜。



Symeonoglou愛投資於風險較小，且往往優於主動選股的指數基金。他在2021年作出的所有新投資都是指數基金，並計劃逐步出售持有的個股。

Symeonoglou說，展望未來，除了在事業上取得進步之外，Symeonoglou 還想嘗試在另一個國家生活並建立自己的家庭。隨著時間的推移，他意識到雖然他專注於事業，但對他來說，擁有一個良好的家庭生活才是最重要的。他說：「幸福不會來自更大的房子或更昂貴的汽車或手錶，而是來自有一個家庭和非常親密的朋友。」

不過，Symeonoglou卻計劃工作到66 歲，這是英國的典型退休年齡，他說：「我喜歡工作的一個原因不是金錢或職位，而是真正有用的機會，並對我的生活產生影響。」

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記者：陳詠妍

