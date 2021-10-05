  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道

理財智慧 09:45 2021/10/05

分享：

香港百物騰費，置業更是不少人遙不可及的夢想，其實世界多個大城市的樓價也高昂，當地人要上車也不是易事，英國就是其中之一。來自英國、今年34歲的Alex Symeonoglou，卻理財有道，並成功儲下40萬美元（約312萬港元），購入了自己的物業，究竟他如何做到?

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【筍工推介】司法機構請司法書記 月薪2.1萬元至5.3萬元 入職需具備哪些條件，詳見【下一頁


據CNBC的報導，在希臘雅典長大的Symeonoglou，他早於10歲時已迷上了一個關於股市的電視節目「Limit up, Limit down」。直到18歲他進了英國蘭開斯特大學，主修商業、市場營銷、經濟學和金融，當時他每天都在追蹤股票，甚至參與了他父親的投資。


然後他回到希臘服兵役，在海軍服役11個月後，Symeonoglou在希臘開展了一項營養補充劑代運和進口業務，並於2008年至2011年期間經營該業務。現時Symeonoglou在倫敦一家大型製藥公司擔任戰略助理和參謀長，年收入約為181,000美元（約141萬港元），這包括他的基本工資和獎金，以及來自公司年度汽車津貼的9,311美元（約72,625港元）。

【職場熱話】博士港女入職兩星期即遞信 怕出入工廠影響皮膚 網民：還請不請人，詳見【下一頁


Symeonoglou指，父親一直是他的榜樣。不僅教會了他如何管理金錢，還向他灌輸了「量入為出」的生活，而不是用金錢來炫耀的重要性。 


熱愛投資股票的他，早在34歲時，Symeonoglou 已經積累了價值410,795美元（約320萬元）的投資組合。同時他以383,340美元（約299萬港元）於2015年在伯克希爾郡梅登黑德（Maidenhead）購買了一個兩房室公寓。他決定於這處置業，是由於距離倫敦足夠近。Symeonoglou指，他並不打算長期住在那裡，打算將單位出租以獲得被動收入。


年紀輕輕已有足夠資金，他有一系列的投資心得，先是每天多次查看新聞並查看股票價格。他說：「投資時最重要的原則之一是我需要了解公司是什麼」。在購買個別公司股票時，他會評估該公司的表現、未來的表現及其具體數字，例如收入和債務。他考慮每家公司的長期發展。他指出，自己所犯的最大錯誤之一，就是投資於他不太了解的公司，有幾次，這使他損失了投資金額的60%。

【職場心理學】太得閒未必係好事 調查：空閒時間多過「5小時」幸福感下降，詳見【下一頁


他還表示，投資時懂得「情緒彈性」很重要。儘管持有股票價格波動，但要學會保持冷靜。 


Symeonoglou愛投資於風險較小，且往往優於主動選股的指數基金。他在2021年作出的所有新投資都是指數基金，並計劃逐步出售持有的個股。

Symeonoglou說，展望未來，除了在事業上取得進步之外，Symeonoglou 還想嘗試在另一個國家生活並建立自己的家庭。隨著時間的推移，他意識到雖然他專注於事業，但對他來說，擁有一個良好的家庭生活才是最重要的。他說：「幸福不會來自更大的房子或更昂貴的汽車或手錶，而是來自有一個家庭和非常親密的朋友。」

不過，Symeonoglou卻計劃工作到66 歲，這是英國的典型退休年齡，他說：「我喜歡工作的一個原因不是金錢或職位，而是真正有用的機會，並對我的生活產生影響。」

同場加映：【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍
 

被動收入 基金 經濟 股票 退休 英國 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店