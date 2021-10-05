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【航空告急】IATA ：全球航空業受累疫情　虧損料逾2000億美元　超過近9年累計盈利

股市 11:42 2021/10/05

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IATA預計新冠疫情引發的全球航空業虧損，勢將超過2000億美元。

國際航空運輸協會（IATA）預計，隨著旅行限制對商務和長途航班需求所構成的壓力將延續到2022年，新冠疫情引發的航空業虧損勢將超過2,000億美元。IATA在波士頓的年度會議上表示，航空公司明年料將出現合計116億美元的虧損。該組織還上調今年的虧損預估，並向上修定了2020年的虧損。

IATA預測，今年的虧損總額將接近520億美元，比4月份估計的480億美元還要糟糕。去年的虧損從1,260億美元上修至1,380億美元左右。不過，IATA預測，航空公司明年淨虧損116億美元，較今年縮窄77.6%。

據IATA數據，在疫情期間總計2,010億美元的凈虧損超過該行業近9年的累計盈利。雖然國內和地區旅行已經開始反彈，但對許多航空公司來說，至關重要的全球商務旅行業務幾乎沒有復甦。

旅客流量預計今年將達到疫情前水平的40%，這個比例到2022年將上升到61%，屆時旅客總數將達到34億。這與2014年的數據相似，但比2019年下降了約四分之一。

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編輯：李勝君

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