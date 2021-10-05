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【FB死機】Facebook、IG及WhatsApp故障近7小時　朱克伯格身家帳面少500億

股市 11:37 2021/10/05

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【FB死機】FB、IG及WhatsApp故障近7小時　朱克伯格身家帳面少500億

Facebook （美︰FB）旗下多款旗艦產品，包括Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp以至虛擬實境（VR）Oculus應用，在香港時間周一晚上故障，無法登入。Facebook各項產品癱瘓7小時後至今早陸續才恢復正常，Facebook股價周一跌4.9%，收報326.23美元，盤後回穩升0.6%。

FB死機期間傳全球約15億用戶資料被洩，詳見【下一頁】

以彭博億萬富豪指數統計，Facebook死機7小時間，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）帳面財富減少逾60億美元，折合近500億港元。朱克伯格也在社交平台上致歉。

Facebook近期也受「煽動仇恨」消息影響，有Facebook前員工指，Facebook內部研究曾經展示，公司演算法下，fb上的動態消息（News Feed）較容易引起用戶憤怒，同時令用戶使用時長更久。

Facebook料下半年收入增速放緩 朱克伯格：要由社交平台變「Metaverse」​，可見【下一頁】

​​​​​​元宇宙到底是甚麼？可見【下一頁】

據監測網絡狀況的網站DownDetector昨晚宣稱，Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等Facebook旗下應用均出現故障。DownDetector昨晚顯示，有超過20,000宗用戶報告Facebook和Instagram服務下綫，WhatsApp也有超過1.4萬名用戶報告下綫，而Messenger則有近3,000名用戶服務出現故障。

DownDetector僅通過整理一系列來源的狀態報告來追蹤故障，包括用戶在其平台上提交的錯誤報告。這次故障可能會影響到更多的用戶。

相關文章：

【FB】Facebook內部研究指Instagram加劇部分青少年負面感受

吹哨者斥Facebook撕裂社會 無盡力打擊假新聞

編輯：李勝君 

*同場加映*【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（歡迎留言問股） 

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美股 Facebook（美：FB） 社交平台 Facebook WhatsApp Instagram
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