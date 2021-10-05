【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（附Time code）

港股、美股形勢不妙，資金何處有出路？施政報告公布在即，房策是焦點之一，本地地產股值得留恴？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你把脈。

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽 美國滯脹風險影響

01：09 - 美股外圍市況 債息升至1.5厘上

01：49 - Tesla逆市向上 fb服務故障股價跌

02：50 - 亞股外圍市況 道期繼續向下

03：40 - 油價七年高位 美國滯漲風險機率

06：38 - 港股上日市況速報

08：10 - 港股本周走勢分析 下行風險仍在

12：25 - 恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 齊停牌 恒大汽車 （00708） 股價續升

13：34 - 恒大債務危機正逐步解決？

16：06 - 施政報告明宣讀 房策對地股影響如何？

20：29 - 港股開市前市況速報

21：48 - ET個股推介：聯想集團 （00992）

22：58 - 觀眾問股：聯想集團 （00992） 有力上9元嗎？

25：33 - 觀眾問股：中海油 （00883） 前景如何？

27：30 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 為何升得那麼急

29：09 - 港股開市後市況速報

30：48 - 觀眾問股：電盈 （00008） 人事變動前景點睇？

32：35 - 觀眾問股：恒基 （00012） 應該沽貨嗎？

33：49- 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.92元買入現在要沽嗎？

35：23 - 觀眾問股：越秀地產 （00123） 短綫點睇？

36：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 短綫點睇？

37：41 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 短綫點睇？

39：45 - 觀眾問股：恒指會下穿2萬點嗎？

41：07 - 觀眾問股：加息環境宜買入收息股？

42：53 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 可以買嗎？

43：58 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 上市後走勢點睇？

46：08 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 可以買入嗎？

47：20 - 港股開市後市況速報

47：33 - 觀眾問股：海倫司 （09869） 短綫有炒作嗎？

49：25 - 港股開市後市況速報

51：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 及安踏 （02020） 是否可重新留意？

53：40 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819 留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3074209

重溫上日《ET開市直擊》10月開局如何調整投資部署【按此】