【開市9點半】瑞銀料限電拖低內地本季GDP半個百分點　OPEC+維持逐步增產策略不變

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（1）港股10月開局跌539點，曾失兩萬四關。外界憂慮限電措施將衝擊中國經濟增長，加上美股隔晚再有回調，港股今早勢再添壓。瑞銀發表報告，料限電會拖低內地第4季經濟增長約0.3至0.5個百分點，但稱實際影響取決於中國如何管理「能耗雙控」及電力短缺。

【中國限電】瑞銀：限電或拖低今季GDP半個百分點 電廠建額外煤炭庫存和增加電力供應誘因較低

（2）美國藥廠默沙東（Merck，美：MRK）口服新藥「Molnupiravir」可將新冠患者的重症住院或死亡風險減半，疫苗股受壓。

【新冠肺炎】多隻新冠醫藥股下挫至少一成 華爾街分析師看好默克口服新冠藥、稱將改變疫情格局（附短片）

（3）政府據報將全面規劃新界北用地，潛在住宅單位供應量可達約40萬至50萬伙。

【香港樓市】政府擬全面規劃新界北料建40至50萬住宅 本港地產股靠穩

（4）收租股當中，大摩指希慎 （00014） 估值較同業九倉置業 （01997） 更吸引。

【地產股】大摩：中港未通關零售難反彈 重申希慎估值最吸引

（5）據報中國平安 （02318） 正考慮出售方正集團的人壽保險業務，估值高達10億美元（約78億元）。

【方正重組】平保據報考慮出售方正集團壽險業務 估值或達78億元

（6）雖然石油需求遠超供應，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）昨召開部長級會議後，仍宣布建議保持逐漸增產的策略不變。

【國際油價】OPEC+建議維持月增產40萬桶/日協議不變 油價急升

（7）內房板塊違約增加，花樣年 （01777） 披露尚未償還到期票據金額為2.06億美元。

【內房違約】花樣年公告：未償還到期票據金額約16億元

（8）滙證指，今年以來本地貸款仍錄得穩健增長，主要受惠於本地經濟復甦及住宅市場發展平穩。

【銀行股】滙證：港銀淨息差仍然受壓 薦東亞、大新系及港交所

（9）電訊盈科 （00008） 成立新公司統籌ViuTV現有自製節目和藝人管理業務。

【ViuTV】電盈成立新公司統籌節目及藝人管理 前TVB高層鄭善強過檔任高級顧問

*同場加映* 【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

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