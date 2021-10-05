【花樣年1777】碧桂園服務跌近3%　未收花樣年7億人幣到期欠款、已質押目標股份

▲ 碧桂園服務：花樣年潛在債約＋彩生活未能償還貸款 已執行鄰里樂股份的質押

花樣年 （01777） 確認未償還到期票據，波及其他內房企業。碧桂園服務 （06098） 此前宣布以最多33億元人民幣收購花樣年、彩生活 （01778） 系內的鄰里樂控股100%股權。碧桂園服務周一（4日）公布指，獲彩生活服務 （01778） 告知，花樣年有較大機會出現對外債務違約，而彩生活服務未能償還碧桂園物業香港於9月30日向彩生活服務借出本金為等值7億人民幣、10月4日到期償還的港元貸款，公司已執行鄰里樂控股的質押。

碧桂園服務早段最多跌4.8%，但其後跌幅收窄，全日跌3.2%，報59.6元，成交4.29億元。花樣年及彩生活服務仍在停牌未復牌。

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碧桂園服務表示，根據股權轉讓協議的條款，若彩生活服務及花樣年有較大的機會出現債務違約時，碧桂園物業香港有權要求彩生活服務，無條件將根據股權轉讓協議質押予碧桂園物業香港的目標股份，轉讓給碧桂園物業香港，與股權轉讓協議相關的其他義務和程序，將予以履行和完善。

於公告日期，碧桂園物業香港已執行目標股份的質押，正在辦理將鄰里樂控股100%股權轉讓至碧桂園物業香港。

花樣年指，未償還到期票據金額約16億元，看【下一頁】

商討予彩生活的貸款或作第二期代價

碧桂園物業香港與彩生活服務正在商討是否將貸款金額，視作碧桂園物業香港支付的第二期代價，但前提為彩生活服務根據股權轉讓協議向碧桂園物業香港提供其認可的擔保措施。

碧桂園服務收購彩生活是以碧桂園物業香港的自有資金、股權融資、貸款等方式進行支付。彩生活的質押及擔保資產包括7個核心資產公司的股權。

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編輯：袁諾曦

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