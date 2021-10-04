【恒大3333】藍河控股沽清恒大系股份　錄虧損逾11億

以保華建業從事工程及物業相關服務的藍河控股 （00498） 發公告指，已於7月至10月4日期間，於公開市場沽售中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 的股份，累計套現6770萬元。出售事項後，公司無持有任何恒大、恒大物業或恒大汽車股份。

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藍河控股指，透過全資附屬公司，於7月16日，出售57萬股恒大，未計及交易費用總代價約為550萬元，每股平均價約9.7元；於8月10日，出售48.56萬股恒大物業，總代價為310萬元，每股平均價約6.5元；於10月4日，出售1829萬股恒大汽車，總代價為5910萬元，每股平均價約3.23元。

集團指，於截至今年3月底止財政年度投資於中國恒大及恒大物業，歷史收購恒大的成本約為890萬元，相當於每股15.6元，歷史收購恒大物業的成本約為580萬元，相當於每股11.9元，並於2019年3月底止財政年度投資於恒大汽車，歷史收購恒大汽車的成本約為2.07億元，相當於每股11.3元。

公司指，董事一直謹慎注視及關注有關中國恒大財務狀況的連串負面消息。最近幾個月以來，恒大上市公司的股價大幅下跌。有見及此，董事局決定不再投資於恒大上市公司股份，藉以鞏固集團的財務及現金狀況。

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由於進行該等出售事項 ，藍河控股預期截至2022年3月底止，年度將確認約10.053億元的已變現虧損，乃根據出售股份於2021年3月31日的賬面值約10.73億元，與出售事項所得款項總額約6,770萬元之間的差額計算得出，但實際金額仍有待公司核數師審閱及最終審核後方可作實。

董事局表示，截至今年9月30日止6個已就持作買賣之權益及債務工具投資確認未經審核公平價值虧損約11.68億元 ， 其中包括未變現虧損約11.66億元及已變現虧損約200萬元。

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編輯：袁諾曦

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