【限量精品】崇光夥西武百貨推廣可持續發展　聯乘日本插畫家推野餐用品

▲ SOGO崇光百貨與日本插畫家Masami Yanagida合作，推廣可持續發展，更推出聯乘秋日精品。（崇光百貨提供圖片）

SOGO崇光百貨與日本插畫家Masami Yanagida合作，由即日起將展開「Choice for the Future」活動，推廣可持續發展，更推出聯乘秋日限量精品。

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是次推廣更是香港崇光與日本崇光及西武百貨首度合作，與日本人氣插畫家 Masami Yanagida 一起聯乘，同步推出是次活動。Masami Yanagida 擅長以繽紛色彩及玩味圖案，融合流行而不失復古感的特色風格，被日本知名女星渡辺直美公開力讚而爆紅，近年更備受多個國際頂級品牌重視並力邀合作，包括 Valentino、Michael Kors、Shiseido、ANNA SUI等。

今次於活動中推出、由Masami Yanagida 設計的兩款聯乘限量精品亦同步登場，包括野餐墊及野餐椅。精品以簡潔鮮明的色彩配合大自然的元素，透過9個與可持續發展有關的造型 創作，展現出大自然感覺。

▲ 野餐椅

▲ 野餐墊

活動期間，顧客消費滿指定金額後，即可以優惠價換購相關獨家聯乘精品，亦可以零售價直接購買。同時，凡售出1件聯乘精品，崇光百貨將捐出20元予環保慈善團體「香港地球之友」，作支持及推廣可持續發展。

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責任編輯：葉泳珊