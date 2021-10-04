【花樣年1777】「曾慶紅侄女」掌舵　花樣年：未還到期票據金額約16億元、「絕不放棄責任」（第二版）

▲ 內房危機持續

內房企業違約個案增加，9月29日起停牌的花樣年 （01777） 最新披露，尚未償還10月4日到期票據，涉及金額為2.06億美元（折合約16億港元）。花樣年回應指，目前公司運營秩序正常，各項工作均在有序開展中，正在積極制定風險化解方案，花樣年強調「絕不放棄或推卸責任，努力償付公司債務」。

花樣年創辦人兼控股股東曾寶寶的伯父，是前國家副主席、前中央政治局常委曾慶紅。

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花樣年指，受疫情反復、行業政策及宏觀經濟等多重因素的影響，公司流動性出現階段性緊張。董事會及管理層已就相關事件，對公司財務及經營狀況的影響進行了評估，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下，成立了應急小組，正在制定風險化解方案，以期儘快化解階段性困境。公司將對後續進展及時進行資訊披露。

花樣年指，面對市場及經營環境巨變，難免面臨陣痛，但公司將全力以赴向脫困及繼續發展的目標邁進。公司又提到，將一如既往地盡最大努力「保工程、 保交付、保員工、保夥伴」，絕不放棄或推卸責任，努力償付公司債務，保障業主、員工、合作夥伴以及投資人的合法權益。

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公告顯示，花樣年針對發行的本金總額為5億美元於2021年到期的7.375%優先票據，此前提出現金要約購買尚未償還的2021年票據本金，以及於公開市場購回本金總額合共6,500,000美元的2021年票據。

於要約收購完成及注銷購回票據後，上述2021年票據剩餘未償還本金額為205,656,000美元。根據規管2021年票據的契約，所有未償還本金均於2021年10月4日到期，花樣年未在該日付款。

花樣年表示，公司將繼續密切監察事件發展，會在公司知悉有任何有關此事件的進一步發展時刊發進一步公告。花樣年續在聯交所短暫停止買賣，直至另行通知。

（第二版新增花樣年的回應）

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編輯：區嘉俊

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