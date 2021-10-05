【國際油價】OPEC+增產策略不變、紐油創7年高　中石油曾升逾5%

▲ 【國際油價】OPEC+委員會建議維持月增產40萬桶/日協議不變

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）召開部長級會議後，宣布建議保持逐漸增產的策略不變，在11月份每月增產40萬桶。油價再升至近年高位，布蘭特期油報每桶81美元以上，近三年高位。紐約期油升穿77美元關，為2014年來首見。石油股普遍造好，中石油 （00857） 最多升5.6%，最新仍升4%，暫報3.85元。中海油 （00883） 升2%報8.93元；中石化 （00386） 亦揚2.6%至3.93元。

由於全球石油需求增加和供應中斷，導致油價上漲。油價上漲也受到天然氣價格更大漲幅的推動，天然氣價格飆升300%，按可比計算每桶約200美元，促使人們轉向燃油和其他原油產品來發電和滿足其他工業需求。

OPEC+於7月同意至少在2022年4月之前每月將產量提高40萬桶/日，以逐步取消現有的580萬桶/日減產。

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編輯：曾樂詩

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