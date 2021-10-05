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【國際油價】OPEC+增產策略不變、紐油創7年高　中石油曾升逾5%

股市 11:44 2021/10/05

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【國際油價】OPEC+委員會建議維持月增產40萬桶/日協議不變

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）召開部長級會議後，宣布建議保持逐漸增產的策略不變，在11月份每月增產40萬桶。油價再升至近年高位，布蘭特期油報每桶81美元以上，近三年高位。紐約期油升穿77美元關，為2014年來首見。石油股普遍造好，中石油 （00857） 最多升5.6%，最新仍升4%，暫報3.85元。中海油 （00883） 升2%報8.93元；中石化 （00386） 亦揚2.6%至3.93元。

由於全球石油需求增加和供應中斷，導致油價上漲。油價上漲也受到天然氣價格更大漲幅的推動，天然氣價格飆升300%，按可比計算每桶約200美元，促使人們轉向燃油和其他原油產品來發電和滿足其他工業需求。

OPEC+於7月同意至少在2022年4月之前每月將產量提高40萬桶/日，以逐步取消現有的580萬桶/日減產。

相關文章：

【中國限電】 中國據報下令能源企業不惜一切保供應、可滿負荷產煤　歐洲天然氣價格創新高（第二版）

【原油價格】OPEC料天然氣短缺　將刺激石油消費量

編輯：曾樂詩

*同場加映*【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（歡迎留言問股） 

【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟 

港股 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 美股 能源供應 經濟 傳統經濟股 紐約期油 布蘭特期油
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