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【新力斬倉】新力斬倉遭掟1.5億股　富途散戶接3成貨

股市 21:20 2021/10/04

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新力控股2019年上市儀式，圖為董事長張園林

新力控股 （02103） 9月20日遭斬倉後停牌，當日股價午後由3.4元水平，急跌至0.37元，約兩小時急瀉8成，新力通告指，董事長張園林所持有的1.49億股（4.17%）或已由債權人出售，數據顯示，散戶行富途持倉當日急增4459.6萬股，盈透證券（IB）倉位增1624萬股，滙豐證券倉位亦增972.59萬股，反映跌市接刀，散戶最快。

新力控股崩盤前爆出主席退出微信群

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至於斬倉券商，以招商證券（香港）減倉最多，達7000萬股，復星恆利證券減3293.8萬股，中信証券經紀（香港）減2944萬股，國金證券（香港）減1269.3萬股，這4行均未完全清出持倉，值得留意的是，相關持股均是第二及第三季時，大手轉入。

通告指出，張園林仍持有76.73%股權，即23.27%為街貨。據中央結算系統持股紀錄（CCASS），於系統內的持股量為32.77%，另有67.23%在系統外，反映大股東除斬倉股外，仍有股份在CCASS的中介者中。

【內房危機】新力控股崩盤前爆出主席退出微信群　投資者要求直接對話、「躲是解決不了問題」

【內房危機】傳新力控股正放售項目緩解流動性緊張問題　已有商票違約

【內房危機】新力控股延遲派末期息　有利息逾期、料出現更多違約事件　繼續停牌

記者：譚志偉  

*同場加映*【ET開市直擊】施政報告房策成焦點 地產股可否突圍脫險？（附Time code） 

【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟 

 

港股 新力控股（02103）
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