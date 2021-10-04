【新力斬倉】新力斬倉遭掟1.5億股　富途散戶接3成貨

▲ 新力控股2019年上市儀式，圖為董事長張園林

新力控股 （02103） 9月20日遭斬倉後停牌，當日股價午後由3.4元水平，急跌至0.37元，約兩小時急瀉8成，新力通告指，董事長張園林所持有的1.49億股（4.17%）或已由債權人出售，數據顯示，散戶行富途持倉當日急增4459.6萬股，盈透證券（IB）倉位增1624萬股，滙豐證券倉位亦增972.59萬股，反映跌市接刀，散戶最快。

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至於斬倉券商，以招商證券（香港）減倉最多，達7000萬股，復星恆利證券減3293.8萬股，中信証券經紀（香港）減2944萬股，國金證券（香港）減1269.3萬股，這4行均未完全清出持倉，值得留意的是，相關持股均是第二及第三季時，大手轉入。

通告指出，張園林仍持有76.73%股權，即23.27%為街貨。據中央結算系統持股紀錄（CCASS），於系統內的持股量為32.77%，另有67.23%在系統外，反映大股東除斬倉股外，仍有股份在CCASS的中介者中。

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記者：譚志偉

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