【rCBDC】金管局發表e-HKD技術白皮書　強調未決定最終是否發行數碼港元

▲ 金管局發表e-HKD技術白皮書；圖為金管局總裁余偉文。

金管局發表「數碼港元」（e-HKD）的技術白皮書，探討發行數碼港元的可行性，期望明年中可以提出初步構思。白皮書建議，數碼港元的分發架構應以安全、效率及開放性為原則，建議由央行主導的批發系統及商業銀行分發的零售系統兩層架構所組成。

金管局強調，白皮書所載的建議架構並不是數碼港元的藍圖，亦不應視為金管局決定發行數碼港元時，實際採用的分發模型。

金管局余偉文：研究數碼港元在零售層面的可行性｜詳見【下一頁】

金管局：持開放態度探討

目前，金管局正與不同央行合作研究，批發層面央行數碼貨幣的跨境應用，同時在今年6月開始，探討在港發行數碼港元的可行性，以至潛在的好處及風險，而今次發布白皮書正是技術層面研究的一部分成果。

金管局在白皮書重申，目前仍未決定是否發行數碼港元，但會持開放態度審視思考相關問題。

金管局總裁余偉文表示，白皮書連同從其他央行數碼貨幣研究項目汲取到的經驗，有助進一步思考及探討數碼港元的技術設計，期待學術界和業界能提出意見及建議。

團結基金：可考慮夥內地推雙幣電子錢包

團結香港基金研究員陳穎茵指，數碼港元有潛力推動大灣區跨境支付及資本流動，金管局應進一步考慮數碼港元在本地的實施方案和使用場景，又建議香港可考慮與內地合作，推出內置數字人民幣和數碼港元的雙幣電子錢包，方便中港居民跨境工作與生活。

白皮書以由金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心聯合研究的零售層面央行數碼貨幣模型為基礎，探討潛在技術方案，以發行及分發零售層面央行數碼貨幣。

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