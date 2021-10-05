  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【供應鏈危機】台商聚陽實業受越南疫情和東南亞船期影響　9月份營收按年下跌7.3%

商業 11:00 2021/10/05

分享：

越南疫情影響台商生意。

越南疫情和東南亞船期影響，台灣的成衣工廠聚陽實業9月份的營收為24.92億新台幣（約6.96億港元），按年下跌7.3%。其按月下跌9.5%，也是連續第二個月營收下跌。

綜合台媒報道，外界曾預測聚陽實業9月份的營收將會反彈，越南疫情只影響8月份。惟9月份的表現遜於預期，營升也不升反跌。其發言人林恆宇表示，雖然公司9月表現較8月佳，但9月有近7%至8%的訂單因船期而延誤。訂單延至10月份，故他稱，有待10月營收才會反彈。

【疫後旅遊】Expedia擬整合旗下平台會員計劃　用戶可跨平台儲分換獎賞

然而，聚陽實業第三季度和累計今年前9個月的營收，也能夠維持增長。當中，第三季度的營收錄得82.86億新台幣（約23.15億港元），按年增加3.2%。今年前9個月的營收則錄212.34億新台幣（約59.33億港元），按年增長12.5%。

【疫市營商】NFT成藝術新趨勢　「香港設計‧授權支援計劃」加入NFT元素助本地設計師發展

據悉，聚陽實業的季度表現能夠按年增長，皆因其位於越南的生產基地分散在北部、中部和南部。並且在其他國家，例如印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲也設有生產基地，成功減低部份地區因疫情嚴峻而停工的影響。

【魷魚遊戲】網絡流量暴增　Netflix被韓國電信商要求支付鉅額服務費

責任編輯：馬意文

相關文章

【香港物流】港府推第三方物流服務供應商資助先導計劃　資助額最高100萬
2020/09/28
【香港物流】港府推第三方物流服務供應商資助先導計劃　資助額最高100萬
【限聚令禁堂食】食材供應商生意同挫　本地養殖場加強B2C銷售促銷
2020/12/27
【限聚令禁堂食】食材供應商生意同挫　本地養殖場加強B2C銷售促銷
【疫市營商】亞馬遜擬增加對供應商支出　料今年將花逾9360億港元
2021/08/13
【疫市營商】亞馬遜擬增加對供應商支出　料今年將花逾9360億港元
【中國限電】 蘋果供應商停產5天　公司聲明稱不構成重大影響
2021/09/27
【中國限電】 蘋果供應商停產5天　公司聲明稱不構成重大影響

你可能感興趣

【香港物流】港府推第三方物流服務供應商資助先導計劃　資助額最高100萬
18:32 2020/09/28
【香港物流】港府推第三方物流服務供應商資助先導計劃　資助額最高100萬
【限聚令禁堂食】食材供應商生意同挫　本地養殖場加強B2C銷售促銷
20:49 2020/12/27
【限聚令禁堂食】食材供應商生意同挫　本地養殖場加強B2C銷售促銷
【疫市營商】亞馬遜擬增加對供應商支出　料今年將花逾9360億港元
15:15 2021/08/13
【疫市營商】亞馬遜擬增加對供應商支出　料今年將花逾9360億港元
疫情 遜於預期 東南亞 營收 柬埔寨 菲律賓 越南 印尼 非洲 新台幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮
【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
【職場招聘】金管局聘請見習經理　為期2年月薪4.9萬起
【職場招聘】金管局聘請見習經理　為期2年月薪4.9萬起
【減肥商機】防彈咖啡切合都市人減肥需求而暢銷　美企去年營收逾7億
【減肥商機】防彈咖啡切合都市人減肥需求而暢銷　美企去年營收逾7億