【供應鏈危機】台商聚陽實業受越南疫情和東南亞船期影響　9月份營收按年下跌7.3%

▲ 越南疫情影響台商生意。

越南疫情和東南亞船期影響，台灣的成衣工廠聚陽實業9月份的營收為24.92億新台幣（約6.96億港元），按年下跌7.3%。其按月下跌9.5%，也是連續第二個月營收下跌。

綜合台媒報道，外界曾預測聚陽實業9月份的營收將會反彈，越南疫情只影響8月份。惟9月份的表現遜於預期，營升也不升反跌。其發言人林恆宇表示，雖然公司9月表現較8月佳，但9月有近7%至8%的訂單因船期而延誤。訂單延至10月份，故他稱，有待10月營收才會反彈。

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然而，聚陽實業第三季度和累計今年前9個月的營收，也能夠維持增長。當中，第三季度的營收錄得82.86億新台幣（約23.15億港元），按年增加3.2%。今年前9個月的營收則錄212.34億新台幣（約59.33億港元），按年增長12.5%。

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據悉，聚陽實業的季度表現能夠按年增長，皆因其位於越南的生產基地分散在北部、中部和南部。並且在其他國家，例如印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲也設有生產基地，成功減低部份地區因疫情嚴峻而停工的影響。

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責任編輯：馬意文