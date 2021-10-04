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【ViuTV】電盈成立新公司統籌節目及藝人管理　前TVB高層鄭善強過檔任高級顧問

股市 20:17 2021/10/04

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電盈成立新公司統籌ViuTV節目及藝人管理　由ViuTV董事兼總經理魯庭暉兼任新公司行政總裁

電訊盈科 （00008） 旗下的免費電視ViuTV，捧紅人氣男團MIRROR及ERROR後，各成員不但成為廣告寵兒，而且有MIRROR及ERROR成員登場的電視節目都有收視保證。免費電視業務漸上軌道，電盈宣布成立新公司統籌ViuTV現有自製節目和藝人管理業務，由魯庭暉出任行政總裁，同時兼任香港電視娛樂有限公司董事和ViuTV總經理。

電訊盈科媒體集團董事總經理兼Viu行政總裁李凱怡今日發內部電郵，宣布將會設立新公司統籌ViuTV現有自製節目和藝人管理業務。新公司將會以自負盈虧方式營運，又會探討開發香港以外的市場。

電盈：ViuTV即將扭虧為盈｜詳見【下一頁】

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探討香港以外市場機會　

李凱怡在電郵指，已委任TVB電視廣播 （00511） 前業務總經理鄭善強出任ViuTV高級顧問，以及香港電視娛樂有限公司副主席。任命仍待監管批准。

集團相信，鄭善強可就內容業務和ViuTV的增長及變現能力提供戰略意見和見解，以及長遠戰略路線圖。

電郵同時提及，早前加入的TVB電視廣播前副總經理（戲劇製作及節目）杜之克，將會管理Viu Original泛區域OTT平台。李凱怡指，相信可以在內容創作領域中擴展業務。

無綫大革新　副總經理杜之克辭職｜詳見【下一頁】

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