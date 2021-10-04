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【內房危機】花樣年被惠譽降四級評級至「CCC-」　僅較恒大高兩個評級

股市 19:45 2021/10/04

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花樣年被惠譽降四級評級至「CCC-」　僅較恒大高兩個評級

繼標普後，國際評級機構惠譽亦下調花樣年 （01777） 四個評級，將長期外幣發行人違約評級（IDR）由「B」下調至「CCC-」，高級無擔保評級和未償付美元優先票據評級則從「B」下調至「CCC-」，回收率評級則為「RR4」，以反映違約風險及透明度低。

標普降花樣年評級至「CCC」憂其無法償還債務，看【下一頁】

惠譽表示，下調評級反映花樣年即將到期美元債的違約風險，主因其離岸的流動性緊張，並無法預期集團可否償還10月4日到期的美元債，一旦無法兌付，將觸發進一步評級下降行動。

機構又指，花樣年的流動情情況或較預期緊張。據集團披露，截至8月底止，離岸戶口有約2億美元的現金，金額足以支付10月到期的債券，但集團指，其中1.02億美元現金是用於支付此前未有披露、9月28日到期的私募債。

同時，花樣年近日首次向惠譽透露由其擔保的1.5億美元的私募債，這並沒有於財報上披露。但除此之外，並沒有其他離岸的表外債。

惠譽提到，花樣年在現在至明年底前，有大量債券到期，包括19億美元債及64億元人民幣債

相關文章：

【恒大危機】 惠譽再降恒大信用評級至C 距違約級只差一級

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編輯：袁諾曦 

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傳統經濟股 港股 花樣年控股（01777） 美元 人民幣 債券 評級機構 惠譽
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