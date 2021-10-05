【職場熱話】同事送「紅色炸彈」 港女遲疑應否出席 網民：曾試過不去之後被人針對

如果有同事給你「紅色炸彈」，你會不會去飲？近日有網民於網上討論區發文，指同事與樓主不太熟悉，他詢問樓主會不會出席婚宴或參加酒席，樓主心想「雖然大家在同一個團隊，彼此認識了大約三個月，平日很少交流，只會閑聊幾句，但我猜其他同事都會出席，那我應不應該去？」

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此貼文一出引來網民討論，有些人覺得如果全隊人一起出席就出席，就當作同事間的交流，如果樓主不出席，事後一定被人針對，「如果全隊人去就當作同事間的交流。」、「這些一定要給面子出席，曾試過不去之後被人針對。」、「如果你想在同一間公司做下去，任何如何一定要去，到時候約同組的同事一起出席就不尷尬。」、「其實請你去飲宴都是在乎『人情』，不是真的想你出席。」

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責任編輯：陳頌潔