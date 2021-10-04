了解到期權的概念後，就回到最基本問題，為甚麼要買賣期權？如此複雜，花費心力。

期權最基本用途就是鎖定買入價或賣出價，無論手頭上有沒有持貨。例如投資者手頭上有100股蘋果（AAPL），現價（上周五（10月1日收市價））為142.65美元。但恐怕股價繼續下跌，便可以買入認沽期權（Put Option），鎖定賣出價。如140美元行使價的認沽期權，就可以保證，在期權到期日前，可以以每股140美元，賣出100股蘋果予期權賣家。即使股市崩盤，股價歸零，都不會影響該合約，仍可以140美元賣出，有保護作用。

但要記住，期權合約是有價的，如10月29日到期，行使價140美元的蘋果認沽期權，價格為3.45美元，即是一張要345美元。如最終沒有行使，便白白花費345美元。這可視為為現有持股買保險，期權金就是保費。

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鎖定買入價的情況例如，看好某隻股票，但又因為各種原因，不想立即買入，但又害怕將來突然急升，沒辦法以好價錢買入。就可以買入認購期權（Call Option），鎖定買入價。再以蘋果為例，如果擔心蘋果突然大升，但又害怕買入後大跌。可以買入認購期權，如150元的蘋果認購期權，鎖定買入價在150美元，即使蘋果升至2,000美元，仍可以150美元買入。

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