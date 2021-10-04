  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

期權的用途（1）

理財智慧 19:17 2021/10/04

分享：

了解到期權的概念後，就回到最基本問題，為甚麼要買賣期權？如此複雜，花費心力。

期權最基本用途就是鎖定買入價或賣出價，無論手頭上有沒有持貨。例如投資者手頭上有100股蘋果（AAPL），現價（上周五（10月1日收市價））為142.65美元。但恐怕股價繼續下跌，便可以買入認沽期權（Put Option），鎖定賣出價。如140美元行使價的認沽期權，就可以保證，在期權到期日前，可以以每股140美元，賣出100股蘋果予期權賣家。即使股市崩盤，股價歸零，都不會影響該合約，仍可以140美元賣出，有保護作用。

但要記住，期權合約是有價的，如10月29日到期，行使價140美元的蘋果認沽期權，價格為3.45美元，即是一張要345美元。如最終沒有行使，便白白花費345美元。這可視為為現有持股買保險，期權金就是保費。

【異動股】聯想集團急升一成 野村睇好科創板上市可成股價催化劑【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

鎖定買入價的情況例如，看好某隻股票，但又因為各種原因，不想立即買入，但又害怕將來突然急升，沒辦法以好價錢買入。就可以買入認購期權（Call Option），鎖定買入價。再以蘋果為例，如果擔心蘋果突然大升，但又害怕買入後大跌。可以買入認購期權，如150元的蘋果認購期權，鎖定買入價在150美元，即使蘋果升至2,000美元，仍可以150美元買入。

同場加映:【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

買入價 買入 行使價 美元 概念 期權 股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店