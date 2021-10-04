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【周末好去處】首屆 DIGITAL ART FAIR ASIA 登陸中環 展出200件數位及NFT作品 各個打卡位一覽

理財智慧 19:20 2021/10/04

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首次Digital Art Fair Asia (DAFA) 於9月30日至10月17日在香港中環泛海大廈舉行，展覽展出約200件數位及NFT作品，並有不少本地與國際知名的藝術家參展，為新世代藏家及藝術愛好者呈獻本地難得一見的「藝術科技」(Art Tech) 沉浸式當代藝術體驗。展覽設有5大展區，包括「IMMERSIVE」、「PRESTIGE」、「PIONEER」、「NEW MEDIA」、「VIRTUAL REALITY」。

【周末好去處】12大打卡點逐一細看！FriendsWithYou充氣裝置進駐西九文化區藝術公園兼大玩AR體驗 【下一頁

「IMMERSE展區」有一個超現實的360度沉浸式藝術空間，令觀眾有如置身於異度空間的超凡感覺，由Refik Anadol製作。與此同時，亦會展示一共八件突破性的NFT藝術， 所有作品均會在2021年9月30日至10月4日期間在蘇富比進行網上拍賣。「Pioneer展區」由伍常及Derry Ainsworth聯合策劃，展出多位數碼藝術先鋒的作品。展品涵蓋攝影、 插圖、動畫、裝置等多個媒介。

【玩轉萬聖節】南豐舉行「走進伊藤潤二的詭異世界」 展館設多個打卡位 2.4米高富江成焦點 【下一頁

「PRESTIGE展區」是一系列國際重要NFT收藏，包括Andy Warhol在1985年創作的首件數碼藝術品《Untitled(Self-Portrait)》、全球最具影響力NFT藝術家Beeple的最新NFT系列 《B.20》，以及中國藝術家楊泳梁的最新錄像作品《極夜花火》等。今年是「九龍皇帝」曾灶財（1921-2007）的誕生100周年。為了向這位香港傳奇藝術家致敬，展覽也與香港著名收藏家鍾燕齊（Willie Chung）及數碼藝術專家陳駿輝（Kurt Chan） 聯手舉辦「物語」之視覺日記展覽，展出十件從未展出的「九龍皇帝」作品，包括「九龍皇帝」日記 、互動數碼裝置、限量NFT作品等。

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Digital Art Fair Asia 2021 詳情
公眾開放時間：2021 年 10 月 3 日至 17 日
價錢：成人每位200元，小童、學生及長者每位80元
網站：www.digitalartfair.io
地點：香港中環皇后大道中 59 至 65 號泛海大廈

 

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責任編輯：羅浩濂

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