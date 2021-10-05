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【人工智能】朝鮮開發7種語言AI翻譯　稱準確率媲美專家水平

科技 11:00 2021/10/05

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金日成綜合大學信息科學部人工智能技術研究所的科研成果近日有新進展，成功研發出名為「龍馬（Ryongma）」的AI翻譯系統，可翻譯7種外語，其中英、中、日語的翻譯準確度更「媲美專家水平」。

北韓（又稱朝鮮）近年積極發展科研技術，去年起更在多所大學增設人工智能（AI）相關科系。據北韓外宣媒體《今日朝鮮》報道指，當地金日成綜合大學信息科學部人工智能技術研究所的科研成果近日有新進展，成功研發出名為「龍馬（Ryongma）」的AI翻譯系統，可翻譯7種外語，其中英、中、日語的翻譯準確度更「媲美專家水平」。

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據《韓聯社》引述北韓外宣媒體《今日朝鮮》報道，金日成綜合大學資訊科學部人工智能技術研究所近日已完成研發「朝鮮式」的機器翻譯服務系統「龍馬」，並廣泛投入實際使用。據悉，本次開發的翻譯程式可實現韓文與英文、中文、日文、俄文、德文、法文、西班牙文7種語言的互譯，而英、中、日的翻譯準確度更幾乎可達專家水準。此外，翻譯速度是之前研發的3倍，實用性大增。

報道又提到，北韓目前除了積極發展AI外，也開始將各式科技應用到現實生活中。如將搭載語音、圖像辨識功能的教育機械人和虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術設備，應用在小學教育及其他範疇上。

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責任編輯：曾曉汶

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