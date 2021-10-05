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【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人

理財智慧 18:59 2021/10/05

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近日Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，這套劇把人性最自私的一面表露無遺，其實套用在職場也是一樣，近日有網民於網上討論區發文，指看完這套劇覺得每個人為了生存而努力奮戰，雖然職場賭的不是生命，但受傷的不只是生理，還有心理，所以分享個人職場心得。

按圖了解更多，樓主分享職場規則：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【職場熱話】博士港女入職兩星期即遞信 怕出入工廠影響皮膚 網民：還請不請人  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，他們覺得樓主把每一個比喻形容得符合現實，特別是218號現實中真的有一堆這種人，「這個比喻比較符合現實，無法反對。」、「218號真的很討厭，但現實中真的有一堆這種人。」、「這篇說的超好！！」、「很有領悟道理的職場經驗！」、「很喜歡這則分享！規則五和七我非常有同感。」

同場加映：【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

 

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責任編輯：陳頌潔

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