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【步入歷史】Google軟件工程師宣布　IE 11將無法再使用Google搜尋

科技 19:45 2021/10/04

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Google搜尋即將不再支援IE 11系統。

瀏覽器Internet Explorer 11（IE 11）推出至今8年，其開發廠商微軟（Microsoft）早前就表示，將會在明年6月15日正式終止服務，許多網站及企業均放棄支援。作為科技巨頭的Google也不例外，近日Google工程師宣布，Google搜尋即將不再支援IE 11系統。

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據外媒9To5Google報道指，Google軟件工程師Malte Ubl在Twitter上表示，經Google搜尋團隊計算後，認為IE 11系統的營運成本與保留使用IE 11用戶的價值相比之下，較不划算，因此Google「是時候終結對IE 11的支持。」

不過，目前仍在使用IE 11的用家毋需太過驚恐。Google表示，IE 11目前仍能使用Google搜尋，但僅能進行簡單的圖片、網頁查詢，與Chrome、Edge、Firefox等瀏覽器相比，少了許多進階功能，也不支援Google Workspace系統，包括Gmail及Google Docs。

值得一提的是，IE 11即將在明年終止服務。惟StatCounter報告稱，截至2021年9月IE在瀏覽器市場的使用率仍超過1%。微軟官方多次呼籲，用戶應盡快改用Edge或其他更安全的瀏覽器。若繼續使用IE瀏覽器，除了面臨大量網頁支援性問題，也會令電腦有更多漏洞遭到黑客入侵及攻擊，微軟也會在今年逐步停止Office 365 支援IE。

【Google】Google涉新聞版權糾紛　兩個月後或日罰827萬

責任編輯﹕黃顯晴

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