【疫市營商】NFT成藝術新趨勢　「香港設計‧授權支援計劃」加入NFT元素助本地設計師發展

▲ 第四屆「香港設計‧授權支援計劃」（簡稱，DLAB）正接受申請。

疫情下本地設計師較難向海外發展授權業務。第四屆「香港設計‧授權支援計劃」（簡稱，DLAB）正接受申請。而計劃旨在幫助香港角色設計師，或擁有授權設計內容的設計師和設計企業發展業務。並為入選的設計企業提供培訓、工作坊、指導計劃，以及全額資助他們參加香港貿易發展局「香港國際授權展」的「香港館」。

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是次計劃揀選45個參加者入選。申請期由即日起，截至2021年11月5日為止。創意創業會會長高照期望，本屆能夠接獲約100宗申請。並向入選者提供培訓的機會，讓他們將藝術結合商業元素，售往如海外等市場。

▲ 創意創業會會長高照期望，本屆能夠接獲約100宗申請。（DLAB提供）

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高又指，上屆因疫情令授權展轉為線上舉行。雖然本屆會在線下舉行，但線上也必不可少，能夠讓本地知識產權（IP）向海外買家推鎖。他也在疫情下改善了宣傳的方法，加入了藝術科技的元素，以豐富虛擬的介紹，不只有ZOOM會議等。他舉例，製作立體的動畫，用於吸引海外客戶。

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藝術科技為近年設計業界流行的新趨勢。高照稱，作品也不只有實物，NFT（Non-fungible token，又稱非同質化代幣）的藝術作品漸多，近來也有較大額的交易，也成為新趨勢。該計劃下將會特別加入上述元素，讓本地藝術家了解和從事相關的創作。

記者：馬意文