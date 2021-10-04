【麥當勞】全新麥樂雞「韓式勁辣醬」10月5日登場　麥當勞App最新優惠：1元港式奶茶

▲ 麥當勞由10月5日起，將會推出全新麥樂雞滋味醬「韓式勁辣醬」。（麥當勞提供圖片）

麥當勞由10月5日起，將會聯乘韓國著名食品品牌不倒翁（OTTOGI），推出全新麥樂雞滋味醬「韓式勁辣醬」。同時， 麥當勞App即日起（10月4日）亦會推出每星期$200美食多重賞，包括「$1歎港式奶茶細杯裝(凍/熱)」等。

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麥當勞全新推出的「韓式勁辣醬」由明日起登場， 顧客凡選購麥樂雞(6件)超值套餐，便可選配全新滋味醬「韓式勁辣醬」一盒。另外亦有「Spicy二人餐」，套餐包括2款主食、中薯條（2包）及中汽水（2杯），大家可以與朋友一同開始第二輪韓式辣度挑戰。

除此之外， 麥當勞App今日起又會再推出新一輪 200元美食多重賞。本周最新優惠包括「$1歎港式奶茶細杯裝(凍/熱)」，以及延續上星期的「$27歎雙層洋蔥牛飽超值套餐」。另外亦有多款下午茶優惠， 涵蓋多款經典麥當勞美食，如魚柳飽、蘋果批和麥炸雞等。

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責任編輯：葉泳珊