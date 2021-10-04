▲ 【網民熱話】小米智能雪櫃強行播放廣告 事主崩潰：花幾千元買一部24小時廣告機

小米 （01810） 除手機外，亦透過代工推出各種智能家電，包括智能雪櫃、電飯煲等，而近日一款由小米生態系統旗下雲米科技設計的大屏幕智能雪櫃成市場熱話。內地一名網民表示，購買了經常向小米代工的雲米科技旗下一款設有大屏幕的智能雪櫃，但雪櫃上的屏幕不時自行播放廣告，影響了日常生活，聯繫客服後，得到用戶「不能關閉，只能開啟」的回應，因此網民對此深感困擾。

該名網民在網上以「花大價錢買雲米冰箱，大家千萬別買」為題，分享自己以幾千元為家中購買一部「24小時廣告機」的慘痛經歷。

▼ 點擊圖片放大 +2

事件迅即登上微博熱搜，雲米科技其後在官方微博發表聲明，指雪櫃屏幕的廣告並非像工作人員所述不能關閉，在屏幕的右上方一直顯示「關閉廣告」的字句，用戶只要點擊便可關閉廣告。

相關文章：【小米1810】傳小米副總裁高自光離職 尚進接替管理中國區線下業務

相關文章：【中秋節熱話】連蘋果Tim Cook都搶不到iPhone13？ 庫克用舊機發中秋快樂、網民稱「你也覺得沒必要換13嗎？」

*同場加映*【ET開市直擊】- 港股10月開局 現金＋股票 揀股點部署（附Time code）