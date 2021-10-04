  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資調查】 網上資訊趨重要 3成投資者跟社交媒體貼士做決定

理財智慧 18:39 2021/10/04

分享：

隨著網上的資訊愈來愈多，投資者們能從中獲取更多信息作投資之用，根據投資者及理財教育委員會（投委會）的「零售投資者研究 2021」報告，其顯示在日益數碼化的環境 下，投資者更多轉往網上渠道獲取投資資訊，而有67％的投資者投資目標為長期資本增值，而有 40%投資者則希望藉短線買賣快速獲利。

研究指出，投資者更多會在財經網站及股票交易應用程式獲取資訊。受訪股票投資者分別有三分之二（67%）及 44%會從財經網站及股票交易應用程式獲取資訊，三分之一的受訪者則表示在作出投資決定時，會依靠社交媒體的資訊和貼士，如 YouTube、Facebook、網上討論區和即時通訊軟件的聊天群組等。

在投資目標上，長期資本增值是最多受訪者（67%）選擇的投資目標，有 40%受訪者其超過半數主要為30歲以下的年輕投資者，則希望藉短線買賣快速獲利，約 20%受訪者坦言追求投資的刺激感。

投資趨勢數據圖：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【恒大危機】 受恒大債務危機波及 瑞典車企財困 正尋覓新投資者  【下一頁

隨著投資者轉往網上獲取資訊更便利，網上出現不少投資騙局例如「唱高散貨」，使投資者蒙受重大損失。研究指出，有三分之二（65%）的受訪者表示知悉「唱高散貨」騙案，惟女性 （58%） 及 30 歲以下年輕投資者（48%）知悉該騙案的比例則較低。 

投委會主席黃嘉純先生表示：「科技進步讓市民可以隨時獲取實時的資訊，加上低成本交易平 台湧現，令網上投資及交易變得更加活躍。在數碼化的交易環境裡，投資者更要採取審慎的投 資策略，並提防消息炒作，嚴守投資紀律。」

同場加映：【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

 

 








 

投資推介 香港經濟日報 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店