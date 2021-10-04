【投資調查】 網上資訊趨重要 3成投資者跟社交媒體貼士做決定

隨著網上的資訊愈來愈多，投資者們能從中獲取更多信息作投資之用，根據投資者及理財教育委員會（投委會）的「零售投資者研究 2021」報告，其顯示在日益數碼化的環境 下，投資者更多轉往網上渠道獲取投資資訊，而有67％的投資者投資目標為長期資本增值，而有 40%投資者則希望藉短線買賣快速獲利。

研究指出，投資者更多會在財經網站及股票交易應用程式獲取資訊。受訪股票投資者分別有三分之二（67%）及 44%會從財經網站及股票交易應用程式獲取資訊，三分之一的受訪者則表示在作出投資決定時，會依靠社交媒體的資訊和貼士，如 YouTube、Facebook、網上討論區和即時通訊軟件的聊天群組等。

在投資目標上，長期資本增值是最多受訪者（67%）選擇的投資目標，有 40%受訪者其超過半數主要為30歲以下的年輕投資者，則希望藉短線買賣快速獲利，約 20%受訪者坦言追求投資的刺激感。

投資趨勢數據圖：

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隨著投資者轉往網上獲取資訊更便利，網上出現不少投資騙局例如「唱高散貨」，使投資者蒙受重大損失。研究指出，有三分之二（65%）的受訪者表示知悉「唱高散貨」騙案，惟女性 （58%） 及 30 歲以下年輕投資者（48%）知悉該騙案的比例則較低。

投委會主席黃嘉純先生表示：「科技進步讓市民可以隨時獲取實時的資訊，加上低成本交易平 台湧現，令網上投資及交易變得更加活躍。在數碼化的交易環境裡，投資者更要採取審慎的投 資策略，並提防消息炒作，嚴守投資紀律。」

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責任編輯：關海儀















