【銀行股】滙證：港銀淨息差仍然受壓　薦東亞、大新系及港交所

▲ 【銀行股】滙證：淨息差仍受壓 薦東亞、大新系及港交所

低息環境持續，但滙證指今年以來本地貸款仍錄得穩健增長，主要受惠於本地經濟復甦及住宅市場發展平穩。滙證預期，港銀的淨息差仍然受壓，但就推薦具派發特別息憧憬的東亞銀行 （00023） 、大新金融 （00440） 、大新銀行 （02356） 及港交所 （00388） ，全數給予「買入」評級。

8月份貸款與墊款總額上升0.3%，由年初至8月底止上升4.6%。年率化增長計，8月年率化貸款增長率3.8%，而今年首8個月的年率化貸款增長率則為6.9%。

8月港元存款按月減247億元 人民幣存款則升2.7%｜詳見【下一頁】

滙證指，第三季內1個月銀行同業拆息（HIBOR）按季再跌2個基點至0.07%，考慮到目前中港企業貸款需求較溫和，相信短期內銀行淨息差受壓的情況會持續。

唯一較利好的因素落在8月零售銷售貨值的增長較預期好，有助帶動銀行的信用卡服費用收入及消費貸款需求增加。

滙證表示，相對大型本地銀行股，更加偏好中型銀行股，以東亞銀行為例，就看中其中國業務將受惠於結構性經濟復甦，以及下半年有機會分派因完成出售東亞人壽的特別股息。滙證給予東亞目標價16.8元，以今日收市價12.74元計，反映潛在升幅近32%。

滙證：東亞下半年宣派特別息 或推升股息率至10厘｜詳見【下一頁】

港交所方面，雖然港股日均成交額連續2個月收縮，但其享有獨特的平台優勢，給予其目標價564元，以收市價475.2元計潛在升幅約19%。

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編輯：趙穎妍

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