【大行點睇】內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠

大行麥格理發表報告，看好內地基建的強勁需求有力延續至明年首季。該行估計，資源供不應求及能源價格上漲等兩大因素，將利好一眾資源價格並上調升幅預測。麥格理分別預測，今年燃料煤、焦煤、鐵礦、鋁和鋼價，分別上升30%，24%，15%，6%和6%。並且較看好5隻股份，可受益於上述資源行情升溫。

麥格理最新看好5大資源股：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其他板塊方面，麥格理雖認為玻璃價格會繼續高企，惟其需求或受內地樓市銷售面積明年料降半成至一成的影響，能源價格上漲和多地限電亦對其供應構成影響。消費力趨弱，亦對造紙業的行情有影響。

平保傳10億美元 洽售新方正人壽業務 詳情請看【下一頁】

同場加映 【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機