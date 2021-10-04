  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠

股樓投資 19:53 2021/10/04

分享：

大行麥格理發表報告，看好內地基建的強勁需求有力延續至明年首季。該行估計，資源供不應求及能源價格上漲等兩大因素，將利好一眾資源價格並上調升幅預測。麥格理分別預測，今年燃料煤、焦煤、鐵礦、鋁和鋼價，分別上升30%，24%，15%，6%和6%。並且較看好5隻股份，可受益於上述資源行情升溫。

麥格理最新看好5大資源股：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其他板塊方面，麥格理雖認為玻璃價格會繼續高企，惟其需求或受內地樓市銷售面積明年料降半成至一成的影響，能源價格上漲和多地限電亦對其供應構成影響。消費力趨弱，亦對造紙業的行情有影響。

平保傳10億美元 洽售新方正人壽業務  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

鞍鋼股份（00347） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
星凱·堤岸「深鐘興奮價」推出　折實最低呎價15,790元　一房折實入場價617.4萬起
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店
【樓市熱話】日出康城工人房變劏房 月租5200遭炮轟 網民：不如俾多少少住酒店