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【理財熱話】港男賭波輸錢 女友猶豫借幾千元找卡數 網民：一借變成無底深潭

理財智慧 09:00 2021/10/05

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每個人對借錢的想法不同，如果你男朋友或女朋友問你借錢，你會如何解決？近日有網民於網上討論區發文，指朋友的男朋友很喜歡賭波，欲向女朋友借數清卡數，詢問樓主應不應該借錢給他，他坦言不知道如何回答。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【職場熱話】港媽堅決移民全家走 懶理丈夫事業及意願 網民：太太和子女先走   【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，他們一致認為不應該借錢給男朋友，更建議朋友盡快分手，「最忌借錢給賭徒，有一就有二。」、「與賭徒盡快分手，否則將來後悔。」、「不借，叫你朋友盡快分手啦！小賭怡情，他現在連卡數都負擔不起，真的很有問題。」、「盡快分手！因為與賭徒在一起，只會無止境的痛苦。」、「千萬不要借，已經變成無底深潭。」、「今次問你借錢，下次找你做擔保人，賭徒說話相信就完蛋，奉勸長痛不如短痛…」

同場加映：【青姐話】波動何時了 跌市知多少？

 

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責任編輯：陳頌潔

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