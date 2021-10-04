【樓市熱話】窮人不應生仔？ 港人勸喻「子女沒獨立房不要生」 網民：做你仔女真幸福

近年香港生育率一直持續低下，不少人都因為香港買樓難，物價高，經濟負擔沉重而不考慮生小朋友，但也有一些家庭生小孩只是為了能更快的排上公屋，究竟窮人是否不應生仔？

近日有網民於網上討論區發文，指自己看到很多香港人，不論是住公屋、居屋還是私樓，其實都沒有能力提供一間獨立房間給子女，但卻又生了一個以上的小朋友，使其生活質素降低，而樓主認為止舉極不負責任，勸喻家中平均每人只有200呎以下的人，不要生小友，指窮人不應生仔。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「最慘的小朋友是父母為生而生，沒有甚麼原因，只單純覺得人是有需要生便生。」，「每人200呎空間其實不算過份，在外國是基本需求，在香港竟然會有人覺得是幸福。」。也有人，指「如果一人要實用200呎，你生一個要住在600呎以上的單位，真心想知道全香港3人家庭住實呎600以上有幾多%。」。

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另有網民，指「根本有很多父母生仔只是要防老，要你養他們，而不是真心想生小朋友。」，「有很多人即使生了小朋友還是要住在父母家，白吃白住，根本毫無責任感。」。

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責任編輯：關海儀









