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【大行點睇】大和指現時是收集碧服股份好時機　料潛在升幅近50%

股樓投資 18:07 2021/10/04

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大和發表研究報告稱，重申碧桂園服務(06098)「買入」評級，認為其估值具有吸引力，積极參與年初至今的收購，收購彩生活的子公司，為加速行業整合的贏家，認為現在是積累的好時機，並將其列為行業首選，目標價94.2元，潛在升幅近50%。

報告中稱，公司早前宣佈，收購鄰里樂控股全部股權，總代價最高33億元人民幣。鄰里樂控股是彩生活(01778)之核心資產。公司收購彩生活附屬鄰里樂控股全部股權，認為非常合理。碧桂園服務將接管可產生收入的建築面積6500萬平方米，4100萬平方米來自住宅項目，其餘來自商業地產。認為最早在2022年上半年併入碧桂園服務。年初至今，碧桂園服務宣佈收購3家主要物業管理公司，目前更多收購正在洽談中。

 

【異動股】頤海國際跌近一成創新低　瑞銀預視其銷售將放慢予「沽售」評級

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同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

碧桂園服務（06098） 港股
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