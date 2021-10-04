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業主不停減價找買家　將軍澳新寶城累減130萬沽　業主三年帳蝕12%

股樓投資 18:36 2021/10/04

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踏入10月，市場續現蝕讓個案，就連將軍澳區也罕錄損手成交，有業主3年前花1,155萬元入市，趁3年禁售期剛過，即賣樓套現，但帳面要蝕135萬元。 

美聯物業黃少明指，將軍澳新寶城3座高層H室，實用面積643平方呎，三房一套間隔，今年7月，原業主開價1,150萬元放盤，及至9月，叫價減至1,100萬元，最終劈價至1,020萬元才易手，前後累減130萬元，實用呎價約15,863元。 

值得留意的是，原業主於2018年8月，以1,155萬元購入上址，持貨滿3年，現帳面蝕135萬元，物業期內貶值約12%。

延伸閱讀【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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