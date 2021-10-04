【人幣定存】一年人民幣定存息最高2.8厘 第4季剛開始即開打加息戰

▲ 富邦勁加3個月至一年人民幣定存年息0.3厘，新報2.8厘，膺高息王。

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踏入第4季，人民幣定期存款的加息搶存戰續連番劇鬥，5間大小行已齊加人幣定存息，包括富邦今天（10月4日）勁加3個月至一年期年息0.3厘，新息率齊報2.8厘，頓變破頂息。同日，甚至連發鈔行也全面加息，渣打驟加半年期人幣定存年息0.3厘至1.8厘，華僑永亨亦上調短中長人幣定存息，信銀國際則調高3個月人幣短存年息0.2厘，新報2.7厘。

而恒生 （00011） 更率先於上周五（10月1日）拉開戰幔，大加7天人幣定存年息2厘，新息率至12厘，一躍而成冠絕全城的息率。

專家預計，大行接連加入戰團，趕乘加息快車道，料中小行被逼跟加作還擊，令第10月開局的吸存戰升級。此外，單以大行比併，渣打加3個月至半年期人幣定存年息0.3厘，新息率齊報1.8厘，一年期息率亦調升0.2厘至1.7厘，在發鈔行中頓變最高，相比滙豐（HSBC）以上3存期年息為1.3厘，中銀香港 （02388） 年息則為1.5厘，但3者皆不及工銀亞洲的2.4厘年息。

港元定存最高息5.5厘【下一頁】

參考今天離岸人民幣3個月至一年拆息高企在3.2厘，反觀，無論是3個月、半年及一年的定期存款，高息王皆為富邦的2.8厘，凸顯同業在牌面上未至於蝕本鬥搶。而富邦一個月也有4.88厘年息，在相同存期亦居首。

人民幣在岸價兌美元今天在亞洲收盤報6.4626，專家對人民幣後市預測呈分歧。信銀國際首席經濟師卓亮預期，今年底人民幣兌美元報6.45。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈料，今年底在岸價為6.7，因憧憬美國快收水及加息，刺激美元高企，非美貨幣受壓。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢重申，料3個月內人民幣上試6.4，未來半年至1年再挑戰6.3高位，長線目標更達5.6，巿料為市面最牛的預估。

陳正犖解釋，保持對人民幣樂觀看法的主因有2，首先，中美首階段貿易協議中，有關貨幣方的條款仍然有效，中央或難以明顯干預滙市，令人民幣貶值。其次，內地資本市場更為開放、以及中國股債指數被納入國際性指數，可能續吸引資金流入，特別是中國債的孳息率較吸引。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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