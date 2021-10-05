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印尼開放外國旅客入境峇里島 中國上榜

環球社會熱點 08:05 2021/10/05

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印尼經濟來源之一的旅遊業受新冠肺炎影響大受打擊，近日近來好消息。印尼政府宣布，即將在10月14日起，放寬部分國家旅客入境當地的旅遊勝地峇里島，當中包括中國。不過，外國旅客入境後需要隔離8日。

印尼擬放寬峇里島疫情級別 馬來西亞重開旅遊熱點 【下一頁】

【印尼疫情】確診急升 政府保經濟放寬防疫 【下一頁】

印尼海洋事務統籌及投資部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）周一（4日）表示，旅遊勝地峇里島於10月14日起，開放中國﹑日本﹑南韓﹑阿聯酋及新西蘭人士入境。盧胡特未有公布更多詳情，預料其他部門未來數日會公開更多細節。

所有旅客抵達後最少要自費隔離8日，亦需要在入境時展示酒店預約證明，確認到訪當地目的。盧胡特強調，印尼將會分階段重開及放寬社交限制，不希望遭遇任何意外，同時提醒印尼民眾需要保持謹慎。

印尼是亞洲其中一個最受疫情影響的國家，累計逾400萬人感染，錄得超過14萬死亡。當地自7月中起爆發第二輪疫情，單日新增確診最高多逾5.6萬，至周日（3日）回落至1,100宗。

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責任編輯：吳漢培

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