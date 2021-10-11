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【內房數據】遠洋集團上月銷售按年上升約1.5 一文看清9月內房銷售數據（不斷更新）

股市 22:26 2021/10/11

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一文看清9月內房銷售數據

樓市傳統旺季「金九銀十」不再，9月份內地房地產開發商銷售表現大跌。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要房企9月銷售按年跌30%，主因高基數及買房者購買情緒疲弱所致，令年初至今的銷售增長收窄至14%。富瑞又提到，上月銷售跌幅最多為恒大 （03333） 及新力控股 （02103） ，按年跌80%至90%，該行對內房股繼續審慎態度。本文以一文形式，綜合各大內房股9月份的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫8月內房銷售數據，看【下一頁】

遠洋集團 （03377） 9月協議銷售額為約162.7億元，按年上升約1.5%，協議銷售樓面面積為約102.7萬平方米，協議銷售均價為每平方米約1.6萬元。首9個月累計協議銷售額約894.7億元，按年上升約17.7%，累計協議銷售樓面面積為約500.6萬平方米，累計協議銷售均價為每平方米約17,900元。

德信中國 （02019） 9月合約銷售金額約38.8億元，按年跌約36.5%，合約銷售面積約15.6萬平方米。首9個月累計合約銷售金額約571億元，按年上升約29.2%，累計合約銷售面積約269.20萬平方米。

港龍中國 （06968） 9月合同銷售金額約25億元，按年上升約28%。首9個月累計合同銷售金額約255.1億元，按年上升約34%。

中國金茂 （00817） 9月取得簽約銷售金額138億元，按年跌約13.8%，簽約銷售建築面積約60.2萬平方米。首9個月累計取得簽約銷售金額共計1758億元，按年上升約8.6%，累計簽約銷售建築面積約995萬平方米。

綠地香港 （00337） 首9個月合約銷售約為270.6億元，按年升約20.7%，已售合約總建築面積則約為223萬平方米，平均售價約為每平方米12,135元。

正榮地產 （06158） 9月合約銷售金額約101億元，按年跌約29.2%，合約銷售建築面積約為60.2萬平方米，按年跌約26.2%，合約平均售價約為每平方米16,800元，按年跌約4%。首9個月合約銷售金額約1,159.1億元，按年上升約20.5%，合約銷售建築面積約為6,993,952平方米，按年上升約13.9%，及合約平均售價約為每平方米人民幣16,600元。

美的置業 （03990） 首9個月合同銷售金額約1,091.7億元，按年升約30.2%，而相應的已售建築面積約914.6萬平方米，按年上升約23.5%。

佳源國際 （02768） 9月合同銷售金額約30.1億元，按年升約2%，合同銷售面積約17.2萬平方米，按年下降約37%。首9個月合同銷售金額約272.1億元，按年上升約37%，合同銷售面積約205.6萬平方米，按年上升約12%。

萬科 （02202） 9月合同銷售金額361.1億元，按年跌33.8%，合同銷售面積228.2萬平方米。首9個月累計實現合同銷售面積2,946.4萬平方米， 合同銷售金額4,791.3億元，按年跌2.8%。

富力 （02777） 9月總銷售收入約105.1億元，按年跌25%，銷售面積約94.6萬平方米。首9個月累計總銷售收入約932億元，按年增長7.6%，銷售面積達約706.5萬平方米。

合景泰富 （01813） 9月預售額為52.6億元，按年跌49%，預售建築面積約為289,000平方米，按年跌50.5%。

旭輝 （00884） 9月合同銷售金額約160億元，按年跌38.5%，合同銷售面積約91.9萬平方米，合同銷售均價約18,300元╱平方米。首9個月累計合同銷售金額約1,930.5億 元，按年增長25.1%，合同銷售面積約1102.6萬平方米，合同銷售均價約人民幣18,000元╱平方米。

融創 （01918） 9月份合同銷售金額約人民幣466.5億元，按年跌32.3%，合同銷售面積約336.7萬平方米，合同銷售均價約13,860元/平方米。首9個月累計合同銷售金額約4,618.2億元，按年增長21%，累計合同銷售面積約3,204.7萬平方米，合同銷售均價約14,410元/平方米。

新力 （02103） 9月份合同銷售金額約約22億元，按年跌81.7%。首9個月累計合同銷售金額約792.4億元，按年增長7.9%，合同銷售面積約523萬平方米，平均銷售價格為每平方米15,152元。

弘陽 （01996） 9月份的合約銷售金額為人民幣48.99億元，按年跌44.3%，銷售面積為31.7萬平方 米，平均銷售價格為每平方米15,476元。首9個月累計合約銷售金額為669.3億元，按年增長17.8%，累計銷售面積為 394.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,955元。

銀城 （01902） 9月合約銷售額約為24.3億元，按年跌28.9%，合約建築面積約為10.1萬平方米及平均合約售價約為每平方米24,045元。首9個月累計合約銷售額約為213.3億元，按年增長77.3%，合約總建築面積約為93.4萬平方米及平均合約售價約為每平方米22,836元。

禹洲 （01628） 9月合約銷售金額為90.3億元，按年跌22.5%，銷售面積為39.1萬平方米，平均銷售價格為每平方米23,115元。首9個月累計銷售金額為804.1億元，按年增長4.3%，累計銷售面積為 412.4萬平方米，平均銷售價格為每平方米19,496元。

花樣年 （01777） 9月銷售額為約36.02億元，按年跌31.8%，相應已售建築面積為約24.7萬平方米，平均售價為每平方米約人民幣14,554元。首9個月累計銷售額為約408.7億元，按年增長25%，相應已售建築面積為約260.3萬平方米，平均售價為每平方米約15,701元。

中梁 （02772） 9月合同銷售金額約121億元，按年跌33.5%，合約銷售面積約105.2萬平方米，合約銷售均價約11,500元╱平方米。首9個月累計合約銷售金額約1,311億元，按年增長14.3%，累計合約銷售面積約1050.4萬平方米，合約銷售均價約人民幣12,500元╱平方米。

中駿 （01966） 9月合同銷售金額約75億元，合同銷售面積76萬平方米，分別按年下降38%和增長15%，平均銷售價格為每平方米9,878元。首9個月累計合同銷售金額約826.4億元，累計合同銷售面積約566萬平方米 ，分別各按年增長20%，平均銷售價格為每平方米14,602元。

金地商置 （00535） 9月合約銷售總額約47.54億元，按年跌50%，而期內合約銷售總面積約25.5萬平方米。期內的銷售均價為每平方米約18,700元。而首9個月累計合約銷售總額約586.29億元，按年增加約11.2%，累計銷售總面積約276.2萬平方米。

寶龍 （01238） 9月合約銷售額約為66億元，按年跌18.5%，合約銷售面積為40.5萬平方米，而首9個月合約銷售總額及合約銷售總面積分別約為775.8億元及487.3萬平方米，分別按年增加約42.8%及37.6%。

中國奧園 （03883） 9月份實現未經審核物業合同銷售額約109.5億元人民幣，按年跌9.4%，而首9個月未經審核物業合同銷售額累計約985億元人民幣，按年增長18.2%。

中國海外發展 （00688） 合約物業銷售金額約203.7億元，按年下跌41.6%，已售樓面面積約為110.2萬平方米，按年下跌 30%。首9個月累計合約物業銷售金額約2753億元，累計已售樓面面積約1397.1萬平方米，分別按年增加7%及1.9%。

陽光100中國 （02608） 9月未經審核合同銷售額約2.1億元，按年跌85.4%，對應合同銷售面積約1.9萬平方米。首9個月未經審核合同銷售額約26.1億元，按年跌53.6%，對應合同銷售面積約23.8萬平方米。

中國海外宏洋 （00081） 9月合約銷售額為40億元及合約銷售面積37.4萬平方米，分別按年下跌50.4%及38.8%。首9個月累計合約銷售額560億元及合約銷售面積440.9萬平方米，分別按年增加25.6%及18.2%。

祥生控股 （02599） 9月合約銷售額約為33.7億元，合約建築面積約為21.2萬平方米，平均合約售價約為每平方米15,868元。首9個月合約銷售總額約為64.3億元，合約建築面積約為476.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米1.3萬元。

綠城中國 （03900） 9月自投項目取得銷 售5,765套，銷售面積約72萬平方米，當月銷售金額約為212億元。首9個月合同銷售金額約2,005億元，按年增長約76%。

融信中國 （03301） 9月總合約銷售額約為125.2億元，按年跌19.7%，合約建築面積約為54.6萬，平均合約售價約為每平方米22,914元。首9個月總合約銷售額約為1223.7億元，按年升22.2%，總合約建築面積約為590.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,730元。

雅居樂 （03383）  9月預售金額合計為101.3億元，按年跌16.4%，對應建築面積為73.1 萬平方米，按年跌27%，平均價為每平方米13,851元，按年跌14.6%。首9個月預售金額合計為1,021.8億元，按年上升13.8%，對應建築面積為 667.7萬平方米，按年上升0.2%，平均價為每平方米15,303元，按年上升13.6%。

世茂集團 （00813） 9月合約銷售額約為225.8億元，按年跌29.9%，合約銷售面積為128.3萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,596元。首9個月累計合約銷售總額約為2,215億元，合約銷售總面積為1249萬平方米，分別按年上升10%及9%，平均銷售價格為每平方米17,735元。

上坤地產 （06900） 首9個月累計合約銷售金額約為213.9億元，合約銷售面積約157萬平方米，合約平均銷售價13,622元平方米。

越秀地產 （00123） 9月合同銷售金額約為60.06億元，按年下降約14%，實現合同銷售面積約為20.86萬平方米，按年下降約37%。首9個月累計合同銷售金額約為711.91億元，按年上升約21%，完成全年目標約63%，累計合同銷售面積約為260.29萬平方米，上升約7%。

佳兆業 （01638） 9月合約銷售額為57.01億元，合約建築面積約為30.6萬平方米。首9個月總合約銷售約為87,549百萬元，按年增加約32.9%，總合約建築面積約為515.5萬平方米，按年增加約34.2%。

建業地產 （00832） 9月物業合同銷售額約為53.8億元，按年減少17.5%。合同銷售建築面積為73.1萬平方米，按年減少10.9%。每平方米平均銷售價格為7,362元， 按年減少7.3%。首9個月物業合同銷售總額約為440.1億元， 按年減少2.5%，總合同銷售建築面積約為582.1萬平方米，按年增加3.2%，每平方米平均銷售價格為7,560元，按年減少5.5%。

碧桂園  （02007）  9月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約456.6億元，按年跌29.4%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約576萬平方米。

景瑞控股 （01862） 9月的合約簽約銷售額約為18.05億元，按年跌26.7%，合同銷售面積約為9.88萬平方米，合同銷售均價約18,275元平方米。首9個月累計合約簽約銷售額約為243.28億元，按年增55.6%，合同銷售面積約為128.3萬平方米，合同 銷售均價約18,964元平方米。

當代置業 （01107） 9月合約銷售額約35.6億元，按年跌21.8%，其中物業合約銷售額約34.6億元，車位合約銷售額約9799萬元；物業合約銷售面積約36.7萬平方米，銷售均價每平方米約9,434元。首9個月合約銷售額約335.4億元，按年增24.6%，其中物業合約銷售額約330.3億元；物業合約銷售面積約328.1萬平方米，銷售均價每平方米約10,068元。

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