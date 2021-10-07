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【內房數據】中海外上月銷售按年跌41.6% 一文看清9月內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:51 2021/10/07

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一文看清9月內房銷售數據

樓市傳統旺季「金九銀十」不再，9月份內地房地產開發商銷售表現大跌。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要房企9月銷售按年跌30%，主因高基數及買房者購買情緒疲弱所致，令年初至今的銷售增長收窄至14%。富瑞又提到，上月銷售跌幅最多為恒大 （03333） 及新力控股 （02103） ，按年跌80%至90%，該行對內房股繼續審慎態度。本文以一文形式，綜合各大內房股9月份的銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫8月內房銷售數據，看【下一頁】

中國海外發展 （00688） 合約物業銷售金額約203.7億元，按年下跌41.6%，已售樓面面積約為110.2萬平方米，按年下跌 30%。首9個月累計合約物業銷售金額約2753億元，累計已售樓面面積約1397.1萬平方米，分別按年增加7%及1.9%。

陽光100中國 （02608） 9月未經審核合同銷售額約2.1億元，按年跌85.4%，對應合同銷售面積約1.9萬平方米。首9個月未經審核合同銷售額約26.1億元，按年跌53.6%，對應合同銷售面積約23.8萬平方米。

中國海外宏洋 （00081） 9月合約銷售額為40億元及合約銷售面積37.4萬平方米，分別按年下跌50.4%及38.8%。首9個月累計合約銷售額560億元及合約銷售面積440.9萬平方米，分別按年增加25.6%及18.2%。

祥生控股 （02599） 9月合約銷售額約為33.7億元，合約建築面積約為21.2萬平方米，平均合約售價約為每平方米15,868元。首9個月合約銷售總額約為64.3億元，合約建築面積約為476.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米1.3萬元。

綠城中國 （03900） 9月自投項目取得銷 售5,765套，銷售面積約72萬平方米，當月銷售金額約為212億元。首9個月合同銷售金額約2,005億元，按年增長約76%。

融信中國 （03301） 9月總合約銷售額約為125.2億元，按年跌19.7%，合約建築面積約為54.6萬，平均合約售價約為每平方米22,914元。首9個月總合約銷售額約為1223.7億元，按年升22.2%，總合約建築面積約為590.3萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,730元。

雅居樂 （03383）  9月預售金額合計為101.3億元，按年跌16.4%，對應建築面積為73.1 萬平方米，按年跌27%，平均價為每平方米13,851元，按年跌14.6%。首9個月預售金額合計為1,021.8億元，按年上升13.8%，對應建築面積為 667.7萬平方米，按年上升0.2%，平均價為每平方米15,303元，按年上升13.6%。

世茂集團 （00813） 9月合約銷售額約為225.8億元，按年跌29.9%，合約銷售面積為128.3萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,596元。首9個月累計合約銷售總額約為2,215億元，合約銷售總面積為1249萬平方米，分別按年上升10%及9%，平均銷售價格為每平方米17,735元。

上坤地產 （06900） 首9個月累計合約銷售金額約為213.9億元，合約銷售面積約157萬平方米，合約平均銷售價13,622元平方米。

越秀地產 （00123） 9月合同銷售金額約為60.06億元，按年下降約14%，實現合同銷售面積約為20.86萬平方米，按年下降約37%。首9個月累計合同銷售金額約為711.91億元，按年上升約21%，完成全年目標約63%，累計合同銷售面積約為260.29萬平方米，上升約7%。

佳兆業 （01638） 9月合約銷售額為57.01億元，合約建築面積約為30.6萬平方米。首9個月總合約銷售約為87,549百萬元，按年增加約32.9%，總合約建築面積約為515.5萬平方米，按年增加約34.2%。

建業地產 （00832） 9月物業合同銷售額約為53.8億元，按年減少17.5%。合同銷售建築面積為73.1萬平方米，按年減少10.9%。每平方米平均銷售價格為7,362元， 按年減少7.3%。首9個月物業合同銷售總額約為440.1億元， 按年減少2.5%，總合同銷售建築面積約為582.1萬平方米，按年增加3.2%，每平方米平均銷售價格為7,560元，按年減少5.5%。

碧桂園  （02007）  9月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約456.6億元，按年跌29.4%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約576萬平方米。

景瑞控股 （01862） 9月的合約簽約銷售額約為18.05億元，按年跌26.7%，合同銷售面積約為9.88萬平方米，合同銷售均價約18,275元平方米。首9個月累計合約簽約銷售額約為243.28億元，按年增55.6%，合同銷售面積約為128.3萬平方米，合同 銷售均價約18,964元平方米。

當代置業 （01107） 9月合約銷售額約35.6億元，按年跌21.8%，其中物業合約銷售額約34.6億元，車位合約銷售額約9799萬元；物業合約銷售面積約36.7萬平方米，銷售均價每平方米約9,434元。首9個月合約銷售額約335.4億元，按年增24.6%，其中物業合約銷售額約330.3億元；物業合約銷售面積約328.1萬平方米，銷售均價每平方米約10,068元。

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編輯：袁諾曦 

*同場加映*【ET開市直擊】- 港股10月開局 現金＋股票　揀股點部署（附Time code） 

傳統經濟股 港股 人民幣 碧桂園（02007） 景瑞控股（01862） 當代置業（01107） 新力控股（02103）
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