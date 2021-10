吹哨者斥Facebook撕裂社會 無盡力打擊假新聞

一名Facebook前員工公布大量Facebook内部文件,揭露Facebook決策問題。這名吹哨者早前接受訪問自揭身份,批評Facebook利用演算法撕裂社會。她又指Facebook誓言打擊假新聞,卻在去年美國大選結束後停用打擊假新聞的措施。

37歲的吹哨者豪根(Frances Haugen)為Facebook前產品經理,她周日(3日)登上美國哥倫比亞廣播公司(CBS)節目。

豪根表示Facebook的演算法,會針對有互動或反應的内容進行完善。她引述Facebook内部研究指分裂、對立的言論較易激起人們憤怒的情緒,而這些不實或煽動憤怒情緒的内容往往會使用戶留在平台。

豪根聲稱Facebook意識到,如果公司將演算法變得更安全,用戶留在網站的的時間會更少,從而影響廣告點擊率和收益。

豪根表示她在Facebook看到公眾利益與公司利益存在衝突,批評Facebook每次都選擇為公司利益而完善演算法,務求可賺更多錢。

豪根更表示Facebook在去年11月美國大選前,採取措施控制社交平台上流傳的假新聞等不實資訊。但她表示公司高層認為選舉已經結束及無發生騷亂,決定放寬打擊假新聞的措施,並解散公司相關的公民誠信部門(Civic Integrity department)。

她形容Facebook上述舉動對她而言有如背叛了民主(feels like a betrayal of democracy to me),而且公司放寬措施數月後,就已經發生國會暴亂。

而Facebook政策及全球事務副總裁克莱格(Nick Clegg)回應指,社交媒體近年對社會產生重大影響,而Facebook往往是主要角力場。

他強調豪根的指控涉及誤導,指現時的證據並未能反映Facebook等社交媒體是導致兩極分化的主因。

