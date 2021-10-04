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【宏觀術數@iM網欄】八月異象 易林解密

名人薈萃 19:11 2021/10/04

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2021/9/27

「世事一場大夢，人生幾度秋涼。」

中秋前後，本地新聞報導了兩宗較有趣的事情，可用術數玄學角度閒談一下。

首先，中秋節當天（農曆八月十五日），長洲東灣有成千小魚（沙甸魚）跳向沙灘，引來市民紛紛上前拾取。

網上圖片：長洲小魚跳上岸

兩天後，另一個重要節氣9月23日秋分日，原本放在觀塘海濱的「巨型月亮」在「追月」日後，便懷疑被強風吹倒，墜入海上，要有勞打撈船拖起，名乎其實變成「海底撈月」了。

兩宗事件於科學技術上固然都有可解釋之處，值得留意者為發生的日期，一為中秋正日，一為秋分正日，古人相信特別的節令日子發生罕有事件，都可能對一地方未來有啟示作用，並且總結經驗，或以類象，或以占筮以作分析決疑。其方式也是上期所說「方以類聚，物以群分，吉凶生矣。」

古人稱「魚躍龍門」為喜事，但魚類跳出岸而被補亡，則恐非吉兆，而小魚在術數中每每類比為星斗市民，如今上岸缺水便暗示民眾生活和經濟仍多麻煩不安，像在呼應恆指由年初兩萬七點至今跌了3000多點，小市民在經濟恢復受益較慢。

而中秋圓月喻意團圓，而巨型圓月於中秋後便墜海，不懂數術也未敢言吉吧。海底撈月除打麻雀外，也主多生枝節徒勞，驟看也非吉兆。恰好近月本港移居離港家庭增加，告別餞行又比往年為多，也不能否定和類象相應。

焦氏易林 長於占算災異

既然新聞報導用了「異象」來形容，便想起古代占筮也重視占災異，即是以天文物候有罕見怪事，便作出占算看有否啟示。其中西漢易學家焦延壽（贛）對災變占候等尤負盛名。焦氏生平淡泊功名，終身當個小官鑽研易學發展出《易林》體系。相反，他弟子京房得其學術，成名當代並為近世流行的六爻卦易理論的奠基者。焦氏曾預言京房「得我道以亡身者，必京生也。」竟也一語成讖。

簡單介紹一下《易林》系統，它是以64卦，每卦可以變成64卦，合共4096個卦變為基礎。《易林》一書對此64x64（4096）個變卦分別配以簡單的籤詩。特別之處在於占算的本卦不是隨機卜卦的，而是按節氣找出每一天值日的卦，再卜出變卦去查看斷語。由於每日（按節氣定）值日卦只有一卦，也就每天只有64個變卦。就如秋分後6天內本卦是賁卦，本卦為賁卦再x 64 個變化了。

篇幅所限，值日卦的計算，可能須待有機會再介紹。今期想試以近日事象作例，讓朋友們了解推算方式，可能有助萬變時期用以決疑。

秋分後值日卦為（山火）賁卦，占得變卦（天山）遯卦，即「賁之遯」 得斷語如下：

「析薪熾酒，使媒求婦。和合齊宋，姜子尚喜。」

前兩句在說「劈柴」及「煮酒」，並使媒人去招親聚婦。後面兩句談到「和合」即有結合成家之象。其中提到「齊」、「宋」是春秋時期的諸候國，齊國在山東一帶，國姓為姜，宋國在河南一帶，國君姓子。最後一句中「姜」「子」尚喜，呼應兩姓說齊和宋的通婚。

驟眼看來又似乎並不太壞，易象重點為和合，婚嫁，似乎喻意合作和和諧局面及新機遇新協議的達成，對商貿或投資方面會多點「喜訊」。但要去析薪熾酒也不是沒有付出的，是先難很易之象。總算對外金融、商貿合作總是有利。其中詩句中宋國和齊國也是以易象推理出來。套用於今時香港，也不必拘泥於齊、宋兩地分野，讀者或許有更好的靈感重新演譯卦象內涵。

其實，相同和很相近的讖語在《易林》其他卦變中亦出現幾次，原因正是由於斷語並非天馬行空撰寫出來的，而是按卦象觸類旁通。例如卦象中以巽為木，互卦坎為破也為酒，離為火，故此可以為析薪熾酒等等。其中斷語完全相同的卦變為「噬嗑」之「家人」，既有家人卦主和合的吉象，亦有噬嗑卦主阻隔分歧之象，未來日子社會於艱難仍有相當波折和爭論。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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