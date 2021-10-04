【可持續發展】foodpanda推環保餐廳認證計劃 鼓勵本地餐飲達致可持續發展 顧客既可享受美食又支持環保

foodpanda香港宣佈推出全新「環保飲食餐廳認證計劃」，計劃得到世界自然基金會香港分會的支持, 亦是全港首次有美食外送平台推出同類型計劃，而經評核而入選的餐廳可獲不同等級的認證，藉此鼓勵本地餐飲夥伴於營運上達致可持續發展，也讓顧客可以在享受美食的同時又支持環保。

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認證計劃有嚴格的評核準則，由foodpanda香港母公司Delivery Hero制訂，並得到世界自然基金會香港分會的支持，以確保符合香港市場水平及可持續發展要求。入選餐廳必須通過多項營運細節的評估，包括食材採購、準備食物、包裝、減廢等。根據評核的分數，餐廳將會獲金、銀或銅的認證，於foodpanda應用程式內「環保飲食餐廳」一項展示，並於多個市場推廣渠道作免費額外宣傳。除了為獲認證的餐廳作宣傳，foodpanda香港亦致力協助餐廳不斷採取環保措施，包括推出一系列環保外賣包裝，讓餐廳夥伴以合理及可負擔的成本引入，以及於平台上推出「少飯」選項等。

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foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，foodpanda香港一直重視可持續發展，以環保、減廢等議題為重要的營運考慮。作為具規模的本地美食外送平台，我們希望透過計劃鼓勵外送及餐飲業作出改變，迎向更環保的營運模式。賴偉昕又希望，為一眾關注環保的顧客，推薦與他們有相同的綠色理念、勇於實行的餐廳，提供不只是「搵食」的選擇。

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責任編輯：羅浩濂