【跨境理財通】私人財管主席盧彩雲：冀理財通2.0個人限額可增7倍至800萬元　產品種類亦擴闊

▲ 香港私人財富管理行業去年錄得資金淨流入6560億元，資產回報率達17.5%（馮漢柱攝）

跨境理財通即將開展業務，私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，理財通第一階段主要集中零售銀行，個人限額100萬元，已跟內地及本地監管機構溝通，希望「理財通2.0」可以增加個人限額至800萬，產品種類亦可擴闊，「相信在末來會發生，理財通加上大灣區將成為資產管理増長動力之一」。

「大灣區、理財通第二代和ESG，為財富管理帶來好大機遇，財富管理將來會有強勁増長」。盧彩雲表示，中長缐看好中國市場，不排除短期內會有不同挑戰影響，但相信中國政府及監管機構會積極處理。

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私人財富管理公會與畢馬威中國發表私人財富管理報告，指香港私人財富管理行業去年錄得資金淨流入6560億元，資產回報率達17.5%，令資產管理規模 （AUM）増加25%至11.3萬億元，預期未來五年內本港資產管理規模將以每年6%至10%速度增長，略高於去年的5至10%。

報告指出，香港私人財富管理正處於穩固增長模式，業界認為中國內地丶年輕新一代丶家族辦公室及「環境社會企業管治」（ESG）投資將是主要的機遇。盧彩雲指，香港作為私人財富管理中心有好大領先地位，而會員對未來發展亦充滿信心。

目前行業管理資產總值有41%來自中國內地，預期有關數字將在五年內進一步增加至51%，而本港AUM將由現時37%降至五年內28%。盧彩雲表示，過去兩年市場回報率強勁令AUM増長迅速。

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記者：曾樂詩

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