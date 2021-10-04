  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨境理財通】私人財管主席盧彩雲：冀理財通2.0個人限額可增7倍至800萬元　產品種類亦擴闊

Hot Talk 17:15 2021/10/04

分享：

香港私人財富管理行業去年錄得資金淨流入6560億元，資產回報率達17.5%（馮漢柱攝）

跨境理財通即將開展業務，私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，理財通第一階段主要集中零售銀行，個人限額100萬元，已跟內地及本地監管機構溝通，希望「理財通2.0」可以增加個人限額至800萬，產品種類亦可擴闊，「相信在末來會發生，理財通加上大灣區將成為資產管理増長動力之一」。

「大灣區、理財通第二代和ESG，為財富管理帶來好大機遇，財富管理將來會有強勁増長」。盧彩雲表示，中長缐看好中國市場，不排除短期內會有不同挑戰影響，但相信中國政府及監管機構會積極處理。

阮國恒：力爭最快10月中開展業務【下一頁】

私人財富管理公會與畢馬威中國發表私人財富管理報告，指香港私人財富管理行業去年錄得資金淨流入6560億元，資產回報率達17.5%，令資產管理規模 （AUM）増加25%至11.3萬億元，預期未來五年內本港資產管理規模將以每年6%至10%速度增長，略高於去年的5至10%。

報告指出，香港私人財富管理正處於穩固增長模式，業界認為中國內地丶年輕新一代丶家族辦公室及「環境社會企業管治」（ESG）投資將是主要的機遇。盧彩雲指，香港作為私人財富管理中心有好大領先地位，而會員對未來發展亦充滿信心。

目前行業管理資產總值有41%來自中國內地，預期有關數字將在五年內進一步增加至51%，而本港AUM將由現時37%降至五年內28%。盧彩雲表示，過去兩年市場回報率強勁令AUM増長迅速。

相關文章：【跨境理財通】瑞銀資管：已為理財通準備3隻香港註冊基金　與十多家分銷夥伴合作

記者：曾樂詩

*同場加映*【ET開市直擊】- 港股10月開局 現金＋股票　揀股點部署（附Time code） 

 

跨境理財通 家族辦公室 財富及資產管理 大灣區 香港 中國市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港股市況】施政報告出爐恒生指數午後曾轉升　地產股向上新世界升逾3%、中國建築升逾11%（不斷更新）
【港股市況】施政報告出爐恒生指數午後曾轉升　地產股向上新世界升逾3%、中國建築升逾11%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股