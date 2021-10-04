【異動股】聯想集團急升一成　野村睇好科創板上市可成股價催化劑

聯想集團（00992）股價急升一成。野村發布研究報告，維持聯想集團買入評級，目標價10元。報告中稱，上交所上週四（9月30日）公佈受理聯想集團在上海科創板上市的申請，野村認為，公司很快會開始投資者路演，並繼續在上市過程中取得進展。若一切順利，估計集團最快在未來1至2個月內在掛牌。該行提到，根據招股書，集團將發行不超過134億份中國存託憑證（CDRs），並計劃募資100億元人民幣，用於新產品及項目開發、行業戰略投資，以及加強營運現金。每份CDR相當於約7.5元人民幣，即約9元，而該股上週四收市價為8.37元，該行認為發行CDR一事有望成為近期的催化劑。

大行對聯想集團評級及目標價：

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