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【異動股】頤海國際跌近一成創新低　瑞銀預視其銷售將放慢予「沽售」評級

股樓投資 17:35 2021/10/04

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頤海國際（01579）今日跌近一成創新低。瑞銀早前發表研究報告稱，首予頤海國際「沽售」評級，目標價41.3元，預期未來5年的銷售將會放慢，因競爭加劇，而其自有品牌正處於初期增長階段，公司邊際利潤也因推廣和折扣預計將見下降，預期券商將下調公司之盈利預期及估值。

報告中稱，公司為本地領先的綜合調味品品牌，及海底撈(06862)的調味品主要供應商。因應海底撈的品牌效應，公司在2015至2020年收入年複合增長率達45%，主因渠道擴張和新產品類別增加帶動。

 

大行對頤海評級及目標價：

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同場加映﹕【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

 

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撰文 : 周兆邦

頤海國際（01579） 港股
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