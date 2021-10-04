  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】龍佰集團赴港上市集最多117億　公司擬佈局鋰電池材料市場

股市 17:08 2021/10/04

分享：

中國最大的顏料級鈦白粉生產商龍佰集團（深：002601）赴港遞交上市申請，據外電報道指，公司計劃集資10億至15億美元（折合約78億至117億港元），中金、招銀國際、國泰君安以及廣發融資為聯席保薦人。

龍佰集團生產的主要產品之一鈦白粉，廣泛應用於塗料、塑料、造紙、油墨、橡膠、電子工業、微機電和環保等行業。而公司的產品幾乎全部為顏料級，通常在塗料、塑料、紙張及油墨等工業中用作白色顏料染白，若以去年產量計算，公司的市場份額為24.1%。

因應生產鈦白粉會產生幾類副產品，包括硫酸亞鐵等，龍佰預計將產品範圍擴大至包括磷酸鐵鋰、石墨負極材料及磷酸鐵，有關產品可用於新能源汽車及電化學儲能市場。今年4月收購中炭新材料，以加強石墨負極材料研發，實現對鋰電池負極材料的戰略佈局。

另外，龍佰集團亦預計將產品範圍擴大至鈦合金，可用於航空航天、航海、生物醫學、化工冶金、海洋工程及體育休閒行業。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇申請香港上市　主力賣「防彈咖啡」？

【新股IPO】雅居樂中止分拆雅城獨立上市　因資本市場波動及考慮各情況

記者：梁安琪

*同場加映*【ET開市直擊】港股10月開局 現金＋股票　揀股點部署（附Time code） 

 

港股 化學 汽車 新能源 龍佰集團（深：002601） 集資 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【港股市況】施政報告出爐恒生指數午後轉升　新世界升近3%、中國建築升逾11%（不斷更新）
【港股市況】施政報告出爐恒生指數午後轉升　新世界升近3%、中國建築升逾11%（不斷更新）
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股較港高3%　恒指夜期升218點（不斷更新）
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港