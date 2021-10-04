【新股IPO】龍佰集團赴港上市集最多117億　公司擬佈局鋰電池材料市場

中國最大的顏料級鈦白粉生產商龍佰集團（深：002601）赴港遞交上市申請，據外電報道指，公司計劃集資10億至15億美元（折合約78億至117億港元），中金、招銀國際、國泰君安以及廣發融資為聯席保薦人。

龍佰集團生產的主要產品之一鈦白粉，廣泛應用於塗料、塑料、造紙、油墨、橡膠、電子工業、微機電和環保等行業。而公司的產品幾乎全部為顏料級，通常在塗料、塑料、紙張及油墨等工業中用作白色顏料染白，若以去年產量計算，公司的市場份額為24.1%。

因應生產鈦白粉會產生幾類副產品，包括硫酸亞鐵等，龍佰預計將產品範圍擴大至包括磷酸鐵鋰、石墨負極材料及磷酸鐵，有關產品可用於新能源汽車及電化學儲能市場。今年4月收購中炭新材料，以加強石墨負極材料研發，實現對鋰電池負極材料的戰略佈局。

另外，龍佰集團亦預計將產品範圍擴大至鈦合金，可用於航空航天、航海、生物醫學、化工冶金、海洋工程及體育休閒行業。

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記者：梁安琪

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