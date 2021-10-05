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【iMoney GIFTaway】送錢秀蓮舞蹈團《舞中生有》舞蹈表演門票兩張（總值$360）

理財智慧 18:00 2021/10/05

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錢秀蓮舞蹈團 11月隆重呈獻《舞中生有》舞蹈表演

《舞中生有》從書本走上舞台   展示50年代表作

 

藝術，是一個從無到有、有中求變的創作過程。舞蹈家錢秀蓮博士作為香港第一代編舞家，從上世紀60年代活躍於舞壇至今，曾編導及統籌近100多齣舞蹈作品。

 

去年，錢秀蓮舞蹈團就以「和」這個字為主題，主辦《「和」世界共舞》舞蹈表演，反應熱烈，深受各界讚譽。而錢博士亦於去年出版的一冊《舞中生有》，記錄了她探索舞蹈50年的傳奇，於舞壇中從無到有、從有到變的每一步，儼然成為香港舞蹈史的一部重要文獻。該書邀得香港殿堂級設計大師靳埭強先生為設計顧問，更於今年7月的｢香港書展2021｣獲藝術設計出版獎。

 

錢秀蓮博士將於下月率領舞蹈團把《舞中生有》帶上舞台，展示她的多個舞蹈代表作品，包括《字戀狂》、《律動舞神州》、《四季》等，並延續「和世界共舞」的概念，帶出「健康、能量、智慧、天人合一」的舞蹈，為觀眾帶來一場中國文化的舞蹈與心靈盛宴。「舞中生有」將於1120日至21日假香港文化中心大劇院舉行，門票定為$380$280 $180

 

錢秀蓮博士的舞蹈代表作繁多，今次《舞中生有》將會把其原作部分寫意呈現，其原作有：

- 《四季》：將盆栽美化在舞台上，有春、夏、秋、冬四節。

- 《律動舞神州》：結合中國民族舞與畢加索畫作，有點、線、面、體等四個舞段。

- 《字戀狂》：把中國書法融入舞蹈，有楷書、草書、篆書等不同書法文化介紹。

- 《「和」世界共舞》：介紹《舞極》精選系列中之《黃帝內經》、《易經》、《八卦》、《上善若水》等「天人合一」舞段。

 

如想獲得禮品立即登入以下網址參加遊戲﹕
https://tinyurl.com/imgadance

截止日期﹕2021年10月12日（下午2時正）


^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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