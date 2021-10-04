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平保傳10億美元 洽售新方正人壽業務

股樓投資 17:47 2021/10/04

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外電引述知情人士透露，內地保險巨企中國平安（02318）正在考慮出售新方正集團的人壽保險業務，這將是方正在法院主導的重組後第一次出售業務。知情人士稱，考慮還處於初期階段，尚未作出最終決定。平保周一收報57.25元，跌3.7%。

[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

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消息指，平保正與財務顧問研究潛在的出售事宜，這可能使方正人壽保險部門的估值高達10億美元，即約78億元，又指其他保險公司和投資基金已初步顯示出收購該業務的初步興趣。

【異動股】美國藥廠新冠口服藥試驗表現佳 本港疫苗股全線洗倉  詳情請看【下一頁

平保較早前參與新方正集團業重組，總經理兼聯席首席執行官謝永林當時表示，未來只會保留醫療等與核心主業相關的板塊，其他部分正在按照預定計劃將以市場化的方法對外轉讓或出售。

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撰文 : 李尚毅

中國平安（02318） 港股
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