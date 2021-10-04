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【fb爭議】前員工控訴　Facebook為利益放任假資訊流竄

科技 18:40 2021/10/04

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現年37歲的「吹哨者」Frances Haugen，指控Facebook僅優先考慮利潤，而非遏止仇恨言論和假訊息。

Facebook（fb）近日再惹上爭議！一名吹哨者日前向公眾披露Facebook逾萬頁的內部研究和文件，引起外界熱議。而在昨（3日），該名吹哨者在電視節目「60分鐘」（60 Minutes）上曝光身分並接受訪問，指控Facebook僅優先考慮利潤，而非遏止仇恨言論和假訊息。

【加強監管】FB、Google辦事不力？　俄羅斯擬增科企罰款

【Facebook】透明度報告數據不一致　Facebook承認技術錯誤

路透社報道指，現年37歲的「吹哨者」Frances Haugen曾在Facebook負責公民誠信問題，她日前提供爆料文件，並指出：「Facebook知道其平台可被用來傳播仇恨、暴力和錯誤訊息，但公司置之不理，甚至試圖隱藏證據。」Haugen更提到，Facebook只以自己的利益為優先，從未想過解決傳播仇恨言論和假訊息的問題。

於2019年加入Facebook的Haugen表示，該企的情況相當糟糕，令她不得不拿出內部文件，控訴Facebook。上月她就向美國證券交易委員會提交至少8項投訴，指控Facebook向投資者和公眾隱瞞自家平台缺陷的研究。她更向外媒華爾街日報分享情報，並進行多方面調查。她指出，Facebook意識到其應用程式存在問題，如錯誤訊息的負面影響以及Instagram造成的傷害、尤其是對年輕女性。

對此，Facebook隨即進行反駁，並稱說法「具有誤導性」。Facebook發言人解釋指，Facebook團隊都積極在保護數十億人公開表達自己，以及保持平台安全和積極的需要之間取得平衡。該企正持續做出重大改進，解決錯誤訊息和有害內容的傳播，「有關我們鼓勵不良內容且不做任何處理，是不正確的。」

Facebook新報告　揭用戶「最常瀏覽」內容

責任編輯：曾曉汶

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