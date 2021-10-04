【視頻網站】騰訊視頻、愛奇藝、優酷齊取消劇集「超前點播」　阿里巴巴、愛奇藝美股盤前跌逾2%

▲ 騰訊視頻、愛奇藝、優酷齊取消劇集「超前點播」

多家視頻網站周一（4日）宣布取消「超前點播」。騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻、阿里巴巴 （09988） 旗下優酷視頻、愛奇藝，均於官方微博發布聲明指取消劇集超前點播服務。阿里巴巴美股前跌逾2%，報144.2美元、愛奇藝亦跌逾2%，報7.57美元。

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超前點播模式為視頻網站中的增值服務，在會員的基礎上再付費，以提前解鎖劇集內容。今年9月，針對近期視頻平台VIP會員服務和超前點播機制問題，中消協表示，不少消費者對平台滿含套路的操作表示質疑和不滿。

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翻查愛奇藝的服務條款，成為VIP會員後，可瀏覽到大部份的視頻內容，但部份視頻仍要額外付費，例如用點播券才可觀看的影片。

超前點播自2019年推出以來備受爭議，例如曾經熱播的劇集《慶餘年》在騰訊視頻、愛奇藝播放時，VIP會員若要提前解鎖6集的內容，要額外付費50元，令不少人不滿，有會員甚至因而提出民事訴訟。

據指，會員超前點播和貼片廣告是視頻行業的營收重要來源，其中會員服務營收佔據了愛奇藝超半數營收，此舉或將對愛奇藝業績産生一定影響。愛奇藝創始人兼行政總裁龔宇表示，提升會員消費體驗和滿意度是長期努力的目標，「哪怕短期收益受損」。

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編輯：袁諾曦

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