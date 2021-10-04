【施政報告】新地提出6項土地房屋供應建議 稱釋放10%綠化地帶即可建120萬公屋單位

新一份施政報告將於本周三（6日）宣布，新鴻基地產(00016.HK)就土地房屋供應提出6項建議，包括（1）容許發展商盡早參與新發展區的發展、（2）考慮推出土地債券，提供更大的誘因鼓勵業權人交出土地；（3）檢討祖堂地出售機制及善用鄉村地；（4）善用綠化地帶（Green Belt）的潛力；（5）加快基礎建設；（6）檢討濕地的潛力。

新地指，政府應善用綠化地帶的潛力，即使只釋放10%綠化地帶，已有約1600公頃土地。以每一公頃可建大約750個單位推算，1600公頃綠化地帶可建120萬個公營房屋單位，可令目前的公屋單位數目倍增。

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新地又指，政府應檢討濕地的潛力，其中「后海灣地區魚塘生態價值研究」報告至今已超過 20 年，不少在「濕地保育區」或「濕地緩衝區」的生態價值成疑，濕地緩衝區內的魚塘許多已被填平，部分地區的環境更因露天貯物用途日趨惡化。新地期望政府早日理順濕地規劃指引，達到「有保育，有發展」的雙贏局面。

新地又建議政府考慮推出土地債券（ Land Bonds），並可參考過往的換地權益書制度（Letter A/ Letter B），在收地時以土地債券取代現金賠償，債權人日後可以土地債券加現金購買政府的熟地，相信此舉令收地賠償更貼近市場情況，提供更大的誘因鼓勵業權人交出土地。

新地又建議政府檢討祖堂地出售機制及善用鄉村地，完善祖堂地的買賣及司理選舉制度，又可參考內地舊城改造的經驗，確保尊重私人產權的前提下，統籌新界鄉村改造事宜，同時通過借鑒舊改項目「政府主導，市場運作」的模式，引入私人市場力量。

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責任編輯：潘曉豐