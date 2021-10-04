【最新優惠】麥當勞明推麥樂雞韓式勁辣醬 用App一蚊就買到奶茶

相信很多香港人想去韓國旅行，順便品嚐泡菜或韓式炸雞，但基於當地疫情仍未受控，所以去不了韓國，有見及此，香港麥當勞繼續聯乘韓國著名食品品牌不倒翁（OTTOGI）進行第二輪韓式辣度挑戰，由明天起（5號）推出了全新麥樂雞滋味醬「韓式勁辣醬」，火辣之餘又帶點韓式獨特風味，刺激你的味蕾、唤醒你的胃。

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顧客凡選購麥樂雞(6 件)超值套餐，便可選配全新滋味醬「韓式勁辣醬」一盒，各款套餐加$8 可升級至「大大啖組合」轉配增量裝脆薯皇及大大杯熱情果梳打茶。如果想和朋友一同挑戰辣度，可以選擇「Spicy 二人餐」，套餐包括： 2 款主食、2 包中薯條，以及2 杯中汽水，讓客人盡情享受各款美食！

全新麥樂雞滋味醬韓式勁辣醬：

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另外，由即日起麥當勞App繼續推出每星期$200美食多重賞，本週麥當勞App最新優惠券包括「$1 歎港式奶茶細杯裝(凍/熱)」，港式奶茶口感順滑飽滿，茶味香醇！至於上週推出大受歡迎的「$27歎雙層洋蔥牛飽超值套餐」亦會繼續供應，以超值價錢享受2塊以百分百純牛肉製成的秘製牛肉餅，再配上洋蔥粒和雞蛋，讓顧客感到滿足！還有多款下午茶優惠和經典麥當勞美食，等你來享受，例如：魚柳飽、蘋果批和麥炸雞等。

麥當勞App最新優惠券：

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責任編輯：陳頌潔