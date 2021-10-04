【火炭新盤】星凱‧堤岸兩房示範單位　傳統獨立梗廚設計　間隔講求實用

星凱．堤岸率先開放示範單位予傳媒參觀。示範單位以第5座28樓H室為藍本，實用面積527平方呎，兩房間隔，屬交樓標準設計，大門左方為廚房，採用傳統梗廚設計，設有窗，並放置了曲尺工作枱，家電爐具齊全。

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客飯廳以長形開則，長約4.9米，闊約2.65米，面積近140平方呎，可明確分隔客廳及飯廳。此外，客飯廳外連22平方呎露台，增強單位通風及採光。 客房間隔方正，長2.3米，闊2.05米，與客飯廳同向。浴室位於客房對面，設有窗，是明廁設計。主人房間隔較大，設L形窗，外連16平方呎工作平台。

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